威力彩27億真的有人中？網揪「1細節」狂打臉　證據曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀

一注獨得頭獎27億元，為今年單注最高獎金，另外貳獎有4注中獎

▲威力彩日前開出頭獎27億的號碼，幸運兒落在新北，一注獨得，引發社會關注。（圖／NOWnews資料照）

進行第2區包牌

如果是包牌第二區，貳獎不會只有四個好嗎？

有在買的都知道如果是包牌，貳獎不會只有四個

那麼該張彩券為08、09、19、23、24、35搭配第二區01至08的號碼

其他另外七組號碼也全中貳獎，也就是說，該期威力彩至少應該要有七注貳獎才對