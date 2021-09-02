威力彩27億真的有人中？網揪「1細節」狂打臉 證據曝光
上個月中下旬威力彩連續槓龜41期的頭獎終於開出，累積27億元的頭獎由新北市三峽區開出，讓不少民眾發財夢碎，而時隔一個多禮拜，台灣彩券公司董事黃志宜（1）日表示，這名中獎人還沒有跟台彩聯絡，目前能確定的是，該位中獎者是用電選800元包牌，而且是包第二區中獎，結果消息曝光後，引發網友質疑真實性，紛紛挖出細節打臉。
編輯中心/綜合報導
2021-09-02 09:32:17
根據當期威力彩開獎統計，由新北市三峽區愛國路2號「義忠興業社」開出，一注獨得頭獎27億元，為今年單注最高獎金，另外貳獎有4注中獎，每一注可分得1670萬2658元，中獎店家分別在新竹縣新埔鎮、新北市蘆洲區、雲林縣斗六市和高雄市鼓山區。
而在開獎過後，台彩董事黃志宜首度說明中獎細節，表示該名幸運兒尚未現身領獎，不過知道他是以電腦選號方式，進行第2區包牌，因此該張中獎彩券花了800元，但中獎人總共投注多少錢，目前無法得知，同時他也透露，當時威力彩41連摃，銷售金額高達89億元。
不過消息曝光後，立刻在PTT引發熱議表示「如果是包牌第二區，貳獎不會只有四個好嗎？」、「真的很尷尬....這很明顯直接被抓包」、「包2區只有4注二獎？自己去領啦」、「我看又不知道是哪個黑箱領走的，有在買的都知道如果是包牌，貳獎不會只有四個」、「包二區，二獎才四個，草稿可以打好嗎」、「我是相信真的有人中，但如果真的拿不到資料就不要亂掰，被打臉很瞎」。
而網友之所以痛批台彩描述錯誤，原因在於，若該位頭獎得主真的是以採取「第二區包號」的方式購買，那麼該張彩券為08、09、19、23、24、35搭配第二區01至08的號碼，根據台彩的中獎規則，該張彩券除了獨得27億頭獎之外，其他另外七組號碼也全中貳獎，也就是說，該期威力彩至少應該要有七注貳獎才對，但最後貳獎統計卻只有四注中獎，讓網友產生質疑。（編輯：張嘉哲）