租房遭拒！房東喊「醫護先不要」　護理師淚：乾脆說學生

不少離鄉背井到外地打拼的人，通常都需要租房子過生活，然而，就有一名男網友表示護理師女友想換租屋處，豈料房東卻說「醫護先不要」，讓女友難過直呼「下次如果被問到職業，乾脆說是學生就好了」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名男網友在PTT以「什麼職業比較好租到房呢」為題發文，表示女友是某間醫院的護理師，一直都在中永和一帶租屋，而近期因為傢俱有許多問題，且合約剛好到期，因此想另覓佳居，但也因為這附近租金頗嚇人，因此女友最近很頻繁地滑租屋網站，不敢貿然決定。





原PO接著說道，女友好不容易找到一間很滿意的套房，各方面都OK，且租金不到9K，因此便很快地聯絡房東，想要隔日看房；豈料就在女友如釋重負，開心地與原PO討論要吃什麼的時候，就接到房東電話。





▲原PO女友接到房東電話。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）

因為職業被拒租，原PO女友既無奈又納悶，「我們都很難過，她剛剛還強顏歡笑地說，下次如果被問到職業，乾脆說是學生就好了」，也讓原PO不禁在文末發問「什麼職業是比較好租到房子的呢」？





貼文一出，掀起熱議，「科技業...」、「我工程師身份從來沒被房東嫌過」、「公務員、國營、大廠」、「學校老師，房東滿喜歡的」、「公務員啊」、「有的房東只租學生，不要社會人士」；不過，也有網友認為，租屋本來就該誠實坦承職業，別為了入住不擇手段，「還沒租就想用騙的，這種房客沒有人敢租啦」、「不要想用騙的，租下去以後被發現會更慘」、「要說合理可以，要說不合理也可以，這涉及了職業歧視，但不建議因為這樣說謊」。（編輯：郭佩蓉）



