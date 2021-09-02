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LINE最新版要來了！舊手機恐不支援　2條件永遠不能用　

▲要台灣社群通訊軟體百家爭鳴，但民眾最常使用的就是LINE。（圖／翻攝LINE官網）
▲要台灣社群通訊軟體百家爭鳴，但民眾最常使用的就是LINE。（圖／翻攝LINE官網）

編輯中心/綜合報導

2021-09-02 15:11:21

台灣社群通訊軟體百家爭鳴，但民眾最常使用的就是LINE，不過經常愛用LINE的你可要注意了！LINE官方宣布，確認預計在9月中旬針對Android手機用戶推出最新的11.16版，而這個版本將會中止支援Android 7以前的裝置，也就是說，若您的手機是4年前的安卓手機，恐會因為特定因素，無法繼續在手機上使用LINE。

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根據目前LINE的最低使用標準，是針對Android 5.0至5.1.1開放LINE11.5.0以下版本，但現在LINE將推出推出最新的11.16版，因此安卓系統要求也提高至Android 7以上的版本，整體來說仍會逐步汰除老舊的手機系統。

▲有一名網友發文，表示有些人每次LINE他時，他看到訊息便秒回，可是下秒卻遇到「尷尬情況」，讓他超不解「到底是什麼意思」。（示意圖／取自pixabay）
▲LINE宣布推出最新版本，將逐步淘汰舊系統支援應用。（示意圖／取自pixabay）
而民眾會有疑慮，所以LINE只要推出11.16版手機就一定得汰換嗎？答案是不一定，雖然只要不更新LINE就可以繼續使用，但若是不慎刪除APP或者將手機恢復原廠設定，那麼該支老舊的手機將無法再重新安裝LINE做使用囉！用戶要特別注意。

至於在iPhone的iOS系統，也有類似情況，必須將系統更新至iOS 12.0以上版本才能使用，舊版的iOS 11用戶，只能使用LINE10.17.0以下版本，而iOS 10則只能使用9.16 .1以下版本，若仍在使用iOS 9或更舊的系統，則會無法登入LINE服務。（編輯：張嘉哲）

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