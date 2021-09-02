麥當勞新功能難用？內行曝亮點 「1招」免費爽吃2包薯條
麥當勞來近年來推出「麥當勞報報」手機APP，除了能當作定時鬧鐘外，最重要的就是每天都能在上頭取得一張優惠券，吸引民眾下載，不過在1日深夜，麥當勞報報也走入歷史，APP全面升級不同模式，但其介面及卡頓的原因，讓不少民眾表示「這真的難用欸」、「真的卡到爆，抽獎大縮水」等等，不過也有內行民眾發現亮點，表示只要「1動作」就能爽吃兩包大薯或者一個套餐。
編輯中心/綜合報導
2021-09-02 15:59:25
一名網友在「Dcard」貼文指出「大家下載麥當勞APP了嗎？麥當勞報報改成轉轉盤的樣子，今天抽到勁辣雞腿堡買一送一欸！而且抽到優惠券也變成七天了！以前常常沒用到就過期，最重要的應該就是綁定點點卡，只要綁定就會給3000積分，30個積分就可以換1點，點數可以再換免費餐點，不然也可以一半點數一半加價。
而系統功能曝光後，網友紛紛熱議「綁定點點卡有三千積分換一百點，可以免費換到兩包大薯」、「好好喔......抽到勁辣堡買一送一，我只有抽到十元蛋捲冰」、「有抽到東西很棒了，我都1點積分哭哭」、「點數能換得東西變多了，套餐不再只有可樂」；另外，也有內行貼心提醒「只要下載麥當勞APP就會贈送一張線上點點卡，但這與實體點點卡不同，只有綁定實體點點卡才會有送3000積分，可兌換100點，這也是正好回饋給先前花100元買點點卡的客人」。
不過由於系統剛上線，仍舊存在一些問題，不少人抱怨「APP太卡」，可能因剛改版，湧入過多人潮，導致系統無法乘載用戶，因此不少功能都有延遲的狀況，對於這次改版，針對便利性以及優惠獲取方式，網友意見大不相同，是否真的比以前麥當勞報報還要實用，仍要上路一陣子再做觀察及反饋。（編輯：張嘉哲）