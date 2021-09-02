目睹清大畢業不會寫code！他揭「關鍵內幕」：高中定勝敗
學歷的好壞，最能直觀顯現了一個人的學習能力。不過就有網友發現「有些明星高中（如雄中）畢業學生能力表現，遠勝過放牛高中洗到國立頂大的畢業生」，貼文曝光後，更引起不少網友共鳴分享經驗談。
編輯中心/綜合報導
2021-09-02 16:10:54
原PO在論壇PTT上發文「人生勝敗其實高中就決定了，高中時期的我總覺得，唸好高中比唸好大學重要，因為打下好的學術底子很重要，高中沒唸好，大學繁星唸再好的學校也還是半桶水。因為讀書就像蓋房子，上樑不正下樑歪。
結果後來出社會後，原PO也發現「有些私大畢業生的職場表現比有些國立頂大的畢業生還要強得多」，並認為「有就像我以前很納悶的『清大畢業不會寫code』，後來我才發現原因是那位女生是放牛高中洗上去的，所以我有一個結論『人生的勝敗其實高中就決定了』」。
不少網友看完後也紛紛回應「如果說是讀書習慣、時間規劃、抗壓能力，真的是高中才能培養，大學之後就鬆了」、「確實阿，看高中血統比看大學有用」、「人家不是贏在起跑點，是一出生就在終點了」。
但也有人反駁「出社會後沒人在乎你高中讀哪間」、「明星高中也是有後段班的學生，他們未來的出路不一定和其他同學一樣好」、「前段高中很混的也一堆，看上大學後有沒有覺醒而已」、「什麼時候開始認真都不晚」。（編輯：潘毅）