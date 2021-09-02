電充到一半被拔插頭！特斯拉車主見「紙條」搖頭：沒常識
隨著環保意識抬頭， 不少駕駛油車逐漸將家中車輛更換為電動車，其中「特斯拉」又是全球第一大的電動車品牌。不過在國外就有位車主充電到一半，插頭卻被鄰居拔除，更貼上紙條，內容卻讓車主只能直搖頭。
編輯中心/綜合報導
2021-09-02 16:57:55
國外特斯拉Model 3車主Oliver James日前上網發文提到，自己將車停放在停車場，並透過充電樁進行充電後離開，沒想到過不久後回到現場，卻發現插頭被人拔除，充電口旁還被留下一張紙條。
原來紙條是一位沒具名的「熱心鄰居」留下的，對方宣稱「在這樣炎熱的天氣下，過度充電會讓電池爆炸」，便發揮愛心幫車處拔除插座。
但這樣的行為卻讓車主James相當傻眼「當天氣溫不過也才30度上下耶，再加上車子過度充電會讓電池爆炸，這根本是錯誤的觀念阿，這位熱心人請你先去Google一下」。
事實上一般炎熱氣候下充電並不會有任何問題，在充電過程當中，電動車都會有電池管理系統不允許過度充電，檢測到充滿電，充電就會立即停止。再加上美國國家消防協會（NFPA）和美國交通部顯示，平均每行駛1900萬英里就會發生一次車輛起火，其中包括內燃機車輛。換句話說，電動汽車其實比內燃機車款更安全。（編輯：潘毅）