你的地瓜葉不是地瓜葉？連外國人也霧煞煞　專家親曝正解

地瓜葉口感柔嫩滑順，拌蒜清炒就相當美味，且在蔬菜中價錢也較為便宜，是許多民眾家中常見的菜餚之一。不過你知道其實平常我們在料理的「地瓜葉」和常見的「地瓜」其實是兩類不同的植物嗎？這個小知識不僅許多台灣民眾每天吃卻不知道外，也讓住在台灣的外國人搞得一頭霧水！

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受疫情影響，不少民眾不敢出門只能在家下廚，也因此維持起「自煮」模式，近日陸續到市場採買食材時，才發現一般用來下廚的「地瓜葉」實際上並非料理用的番薯地瓜所長出來的葉子，而話題曝光後也有日本網友在臉書社團日台交流広場和推特上表示自己住在台灣好一陣子才知道兩者其實不同，直呼「難怪自己種的地瓜葉子都不好吃！」。

▲地瓜葉想要好吃就得仔細挑選。（示意圖/爆廢公社公開版）

事實上，農委會日前就在

「農業知識入口網」

中解釋其中差異，當時有民眾就提問「請問地瓜葉會長地瓜嗎？地瓜會長地瓜葉嗎？地瓜葉是只會長葉子不會長地瓜，還是還會長地瓜呢？到底地瓜與地瓜葉是同樣一株植物長出來的嗎？」，底下就有行家解釋一般常見的地瓜分為兩類，其中一種是專吃地瓜葉但它不會結地瓜的「葉用甘藷」，俗稱甘藷葉，別稱蕃薯葉、地瓜葉等，主要食用部位為葉及葉柄，而普通的地瓜雖也會長葉子的，不過其葉纖維粗口感不佳。

▲地瓜葉的根莖部位瓜小口感不佳。（圖／取自pixabay）

此外，除了清炒地瓜葉外，也有網友在臉書社團「家常菜」中討論到不同料理方式，「我喜歡拿來炒皮蛋地瓜葉、XO醬地瓜葉」、「加小魚乾煮湯」、「我最愛的吃法，我阿婆會燙一燙，拌豬油醬油膏，還有油蔥蒜末」、「除了川燙外，可以先過水再炒，金沙地瓜葉、皮蛋地瓜葉，都很好吃喔」、「梗可以跟葉子分開，梗拿來炒肉或炒豆包」，民眾在家不妨試試看。（編輯：楊智傑）