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彩券沒賣完自己買！她竟「爽中3000萬」　下秒衝警局備案

▲泰國一名女子在辛苦叫賣彩券之餘，也買下其中5張碰碰運氣，竟意外中了頭獎共3千萬泰銖。（圖／翻攝自臉書粉專「泰國清邁象」）
▲泰國一名女子在辛苦叫賣彩券之餘，也買下其中5張碰碰運氣，竟意外中了頭獎共3千萬泰銖。（圖／翻攝自臉書粉專「泰國清邁象」）

編輯中心/綜合報導

2021-09-02 18:20:25

上個月中下旬威力彩連續槓龜41期的頭獎終於開出，不過由新北市三峽區開出累積27億元的頭獎得主至今還未現身領獎，讓不少民眾發財夢碎同時也好奇為何至今遲遲不出面領獎。不過同樣是彩券中了大獎，昨（1）日在泰國就有名女子大方與中了大獎的彩券合照，下一步更直接前往警局備案，消息曝光後也讓不少台灣人稱羨。

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27億元威力彩是今年最高頭獎，全台也掀起投注熱潮，只是沒想到就在8月23日這天在新北市三峽開出了，而且1注獨得27億元頭獎，更讓眾人好奇27億元頭獎得主是什麼樣的人。不過要是這筆獎金是舉辦在泰國，或許我們就能一窺得主的真面目了！

日前專門分享泰國相關資訊與優點的臉書粉專「泰國清邁象」就指出，昨（1）日是泰國彩劵開獎日，有一位辛苦叫賣彩劵的女子就因為手邊的彩券賣不完，於是自己買了數張收起來的彩劵，沒想到卻讓她中了5張頭獎，一共贏得3千萬泰銖（約為新台幣2千5百萬元）

▲（圖／翻攝自臉書粉專「泰國清邁象」）
▲幸運獲獎的女子也與彩券合照。（圖／翻攝自臉書粉專「泰國清邁象」）
除了恭喜該名得獎者外，「泰國清邁象」還表示該名女子只是其中之一的頭獎中獎人，同時也透露泰國人會習慣在得知自己中了頭獎後開心拍照上傳到網路，並向當地警方報警備案。相較之下就有台灣網友笑稱「台彩有本事衝著我來，讓我中頭獎，我會站出來公開」、「讓我中一次頭獎，我就來當台灣第一個公開的人」、「讓我中我也去報案」。

不過也有民眾坦言「是我也不敢公開」、「在臺灣講出來，就算沒被綁架，一堆不認識的親戚都跑來借錢了」、「每天狗仔跟在你身邊把你的私生活完全曝光，酸民每天灌爆你臉書，這樣的生活到底有幾個人願意接受的」。

▲（圖／翻攝自臉書粉專「泰國清邁象」）
▲泰媒《the pattaya news》今年也報導多則彩券得獎者自拍的照片。（圖／翻攝自臉書粉專「泰國清邁象」）
此外，根據台彩官網公告，如果民眾中獎金額超過500萬元以上的獎項，須先透過高額兌獎專線預約兌獎，且於兌獎前須經過彩券驗證程序，並依專線人員指定日期再次進線預約兌獎時間和地點，以保障中獎人的隱私，專線人員均會約在台彩貴賓室，中獎人只需在約定時間內，攜帶中獎彩券、身分證、兌獎銀行帳戶資料赴約即可，經過彩券驗證程序確認後，即可獲得獎金，整個過程大約要7天時間。（編輯：楊智傑）

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