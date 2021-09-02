彩券沒賣完自己買！她竟「爽中3000萬」　下秒衝警局備案

上個月中下旬威力彩連續槓龜41期的頭獎終於開出，不過由新北市三峽區開出累積27億元的頭獎得主至今還未現身領獎，讓不少民眾發財夢碎同時也好奇為何至今遲遲不出面領獎。不過同樣是彩券中了大獎，昨（1）日在泰國就有名女子大方與中了大獎的彩券合照，下一步更直接前往警局備案，消息曝光後也讓不少台灣人稱羨。

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27億元威力彩是今年最高頭獎，全台也掀起投注熱潮，只是沒想到就在8月23日這天在新北市三峽開出了，而且1注獨得27億元頭獎，更讓眾人好奇27億元頭獎得主是什麼樣的人。不過要是這筆獎金是舉辦在泰國，或許我們就能一窺得主的真面目了！

日前專門分享泰國相關資訊與優點的臉書粉專「泰國清邁象」就指出，昨（1）日是泰國彩劵開獎日，有一位辛苦叫賣彩劵的女子就因為手邊的彩券賣不完，於是自己買了數張收起來的彩劵，沒想到卻讓她中了5張頭獎，一共贏得3千萬泰銖（約為新台幣2千5百萬元）。

▲幸運獲獎的女子也與彩券合照。（圖／翻攝自臉書粉專「泰國清邁象」）

除了恭喜該名得獎者外，「泰國清邁象」還表示該名女子只是其中之一的頭獎中獎人，同時也透露

泰國人會習慣在得知自己中了頭獎後開心拍照上傳到網路，並向當地警方報警備案。

相較之下就有台灣網友笑稱「台彩有本事衝著我來，讓我中頭獎，我會站出來公開」、「讓我中一次頭獎，我就來當台灣第一個公開的人」、「讓我中我也去報案」。

不過也有民眾坦言「是我也不敢公開」、「在臺灣講出來，就算沒被綁架，一堆不認識的親戚都跑來借錢了」、「每天狗仔跟在你身邊把你的私生活完全曝光，酸民每天灌爆你臉書，這樣的生活到底有幾個人願意接受的」。

▲泰媒《the pattaya news》今年也報導多則彩券得獎者自拍的照片。（圖／翻攝自臉書粉專「泰國清邁象」）

此外，根據台彩官網公告，如果民眾中獎金額超過500萬元以上的獎項，須先透過高額兌獎專線預約兌獎，且於兌獎前須經過彩券驗證程序，並依專線人員指定日期再次進線預約兌獎時間和地點，以保障中獎人的隱私，專線人員均會約在台彩貴賓室，中獎人只需在約定時間內，攜帶中獎彩券、身分證、兌獎銀行帳戶資料赴約即可，經過彩券驗證程序確認後，即可獲得獎金，整個過程大約要7天時間。（編輯：楊智傑）