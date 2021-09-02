彩券沒賣完自己買！她竟「爽中3000萬」　下秒衝警局備案

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日前專門分享泰國相關資訊與優點的臉書粉專「泰國清邁象」就指出，昨（1）日是泰國彩劵開獎日，有一位辛苦叫賣彩劵的女子就因為手邊的彩券賣不完，於是自己買了數張收起來的彩劵，沒想到卻讓她中了5張頭獎，一共贏得3千萬泰銖（約為新台幣2千5百萬元）。
除了恭喜該名得獎者外，「泰國清邁象」還表示該名女子只是其中之一的頭獎中獎人，同時也透露泰國人會習慣在得知自己中了頭獎後開心拍照上傳到網路，並向當地警方報警備案。相較之下就有台灣網友笑稱「台彩有本事衝著我來，讓我中頭獎，我會站出來公開」、「讓我中一次頭獎，我就來當台灣第一個公開的人」、「讓我中我也去報案」。
不過也有民眾坦言「是我也不敢公開」、「在臺灣講出來，就算沒被綁架，一堆不認識的親戚都跑來借錢了」、「每天狗仔跟在你身邊把你的私生活完全曝光，酸民每天灌爆你臉書，這樣的生活到底有幾個人願意接受的」。
此外，根據台彩官網公告，如果民眾中獎金額超過500萬元以上的獎項，須先透過高額兌獎專線預約兌獎，且於兌獎前須經過彩券驗證程序，並依專線人員指定日期再次進線預約兌獎時間和地點，以保障中獎人的隱私，專線人員均會約在台彩貴賓室，中獎人只需在約定時間內，攜帶中獎彩券、身分證、兌獎銀行帳戶資料赴約即可，經過彩券驗證程序確認後，即可獲得獎金，整個過程大約要7天時間。（編輯：楊智傑）