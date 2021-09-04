影／烏鴉砸百萬狂刷直播主！遇樂觀輪椅女孩不手軟惹哭她

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影片中我們可以看見，「烏鴉」起初想要抖內直播主，換取直播主不為人知的辛酸故事分享，用抖內去幫助更多辛苦的直播主們。其中烏鴉團隊遇見了一位樂觀又善良的輪椅族女孩，善良的她，看見烏鴉留言「想聽你最慘的故事」，雖表示有些疑惑，下秒就將下半身揭曉給眾網友，讓烏鴉與一旁主持人頓時一臉驚訝。
樂觀又開朗的輪椅族女孩分享自身故事，因年輕的時候就開始工作、半工半讀，因為自己好強的個性，下班後硬是疲勞駕駛，導致自己發生這件憾事，也跟大家宣導是不良示範。「我們做人不要覺得自己太慘，我們要樂觀地看待自己，幫助更需要幫助的人。」樂觀又善良的性格，讓網友紛紛鼻酸，烏鴉也因此狂刷禮物，送給輪椅女孩，當作是一份應援的鼓勵，女孩也忍不住哽咽落淚。
最後女孩也直播中表示，其實自己不需要同情票，因為現在直播也是很努力地在過生活。富有意義的企劃影片，讓許多網友感受到其中的正能量，烏鴉也在影片中說道：「做這件事情，有時候會比我們想的還要有意義，我們都不知道其實社會上，無形之中還有很多需要幫助的人」（影音編輯：謝美伶）
▶感謝授權：烏鴉DoKa TV
原始影片：https://youtu.be/SWVVGbFOgYg