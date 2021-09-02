夜市賣烤魷魚變超少？網抖「致命原因」：客人聽到少一半
台灣道地的夜市文化，不僅相當獨特，其所販賣的美食也十分多樣化，因而深受不少國人喜愛，甚至吸引大批外國旅客前來朝聖。不過，就有一名網友好奇詢問「為什麼烤魷魚越來越少了？」而引來老饕點出致命原因。
編輯中心/綜合報導
2021-09-02 22:54:24
原PO於PTT八卦板上發文，表示疫情趨緩後，附近不少夜市也開始重新營業，「今天就跑去晃晃，然後發現夜市都是炸的，連魷魚也是炸的！」他回憶，以前還有不少人在賣烤魷魚，現今卻看不見身影，「現在只有炸魷魚惹！為什麼現在烤魷魚變少了？成本不是差不多嗎？」
問題曝光後，其中不少鄉民紛紛點名「價格高」是最大原因，「以前是3隻100，後來漲到1隻50，現在呢？」、「1隻100起跳」、「貴，以前還有五六十的，現在一百多都很正常」、「貴到沒人買」、「漁港現烤的很好吃，只是現在價格都不便宜」、「貴啊，夜市賣餐廳價」。
除此之外，也有人點出烤魷魚因耗時較久，讓許多客人一聽到時間便打退堂鼓，直言「炸的比較快，而且不用太新鮮也吃不出來」、「玉米和魷魚都是貴在『烤』的過程和時間吧」、「太慢」、「烤的浪費時間，聽到時間客人少一半」；不過仍有老饕力挺，直呼「喜歡烤魷魚」、「烤>>>>>>>炸」、「烤的100多我還是買欸太想吃了」。（編輯：陳雅雲）