吃鐵板燒見隔壁阿姨「做這事」！眾全震驚：月初就是霸氣

許多人喜歡吃平價鐵板燒，只要選一道主菜，就會由主廚現場料理，並且附上兩種小菜，相當開胃下飯；不過，就有一名男網友表示，他某天吃鐵板燒時，看到隔壁阿姨竟然「做這件事」，貼文一出，網友全震驚，甚至直呼「月初就是霸氣」。





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該名男網友在臉書社團《爆廢公社》發文，表示自己到某家鐵板燒用餐，而坐在隔壁的阿姨點了440元的菜，卻沒吃幾口，整盤幾乎都沒動過，就結帳走人了，讓他心想著「好想問她我可不可以吃」；不過，原PO也強調自己並非想公審阿姨，也不是想喊「阿姨我不想努力了」，只是單純想要將阿姨沒能吃完的餐點吃完。





▲男網友吃鐵板燒時，看到隔壁阿姨點了卻沒什麼吃。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

其中，也有不少人表示，「這還好啦，以前在鐵板燒上班，也有遇過客人點一千多的套餐，也吃沒幾口就閃人了，有的餐點完全沒吃」、「以前在牛排館打工，經常看到肉吃一半、自助吧拿了不吃，超想拿到後台給他吃光光，真是浪費」；不過，還有網友提醒「疫情之下，還是不要吧」，對此，原PO也回應「當然是開玩笑啦，店員收走了」。（編輯：郭佩蓉）



