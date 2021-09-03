12星座「週末運勢」出爐！這1位正財運旺　貴人就在身邊

時間很快地來到9月份，也到了快樂星期五，準備迎接假日的你，這週的運勢還好嗎？塔羅牌艾菲爾老師就分享了「12星座」週末運勢吉凶，其中這1位正財運超旺，貴人就在身邊，快揪家人朋友一起來看看吧。





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▲塔羅牌艾菲爾老師分享了「12星座」週末運勢吉凶，其中這1位正財運超旺，貴人就在身邊。（示意圖／取自pixabay）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師分享了「12星座」週末運勢吉凶，其中這1位正財運超旺，貴人就在身邊。（示意圖／取自pixabay）

白羊座

本週末（09/03-09/05），身心靈的平衡和壓力釋放是最近的功課。如果你很久沒有運動，你會發現自己的肩膀、腰椎和大腿、小腿，特別容易痠痛。為了改善身體僵硬的問題，除了可以被動的接受按摩、推拿紓壓之外，最好的健康計劃就是自己運動健身，強健體魄。





金牛座





本週末（09/03-09/05），最近受到壓力的影響，讓你喜歡吃鹹、甜、辣的食物，特別是燒烤、油炸類的食物，幾乎成為你消夜的首選。雖然你享受了美食，卻增加了身體的負擔，建議你如果感覺生活有壓力，最好的辦法就是離開你的辦公室，去戶外走走，到公園散步，聽聽音樂也可以安撫你的心情。





雙子座





本週末（09/03-09/05），到了週末，你完全不想工作，甚至想要把手機關機、或關靜音，享受完全放鬆不被打擾的生活。你覺得最輕鬆的狀態，就是自己可以做想做的事情，而不用被別人碎碎念，看自己想看的影集或電影，而不需要跟別人分享觀影心得。





巨蟹座





本週末（09/03-09/05），適合安排家人的聚會。受到前一波疫情影響，或許你已經很久沒有跟家人一起聚會了，把握初秋來臨的時候，天氣晴朗，一家人出遊野餐或是在家中的安排親子共餐的美好時光，你會發現，當家人團聚在一起，這種幸福與安全的能量是無與倫比的。





獅子座





本週末（09/03-09/05），最近特別想要花錢。特別是在網路上看到低價團購、折扣商品，就會讓你忍不住想要採購撿便宜。雖然你告訴自己，自己是購買打折商品，但就是因為受到折扣的影響，讓你沒有節制買了更多不需要的食物或家具，這樣算起來，反而更容易發生衝動消費破財的狀況。





處女座





本週末（09/03-09/05），最近的運氣能量是可以期待的，除了受到生日月的影響之外，你的守護星進入財位，也為你帶來想要賺錢，能賺到錢的幸運能量。這一波的好運氣是屬於正財機會，建議你在周末還是可以跟客戶一起吃飯聯誼，或是約以前的朋友敘敘舊，你會發現朋友就是你的貴人。





天秤座





本週末（09/03-09/05），最近要小心精神不濟的狀況，特別容易感覺到疲倦，容易受到生活中一點點小事情就感覺到壓力、挫折和抱怨，當你心情不好的時候，你的另外一半就會成為倒楣鬼。要忍受你的壞心情和壞脾氣。





天蠍座





本週末（09/03-09/05），這是一個忙碌的時刻。到了週末還是無法完全放鬆，因為工作和家庭的事情，讓你一個人要當兩個人用。你是一個凡事親力親為的人，關於工作當中的事情，你不放心交給別人經手，而自己家裏面的事情，你也是覺得自己處理可能更完美、更有效率。這樣的結果就是累到自己。





射手座





本週末（09/03-09/05），這是一個適合休閒放鬆的時刻，如果有什麼好吃、好玩的地方，你都樂於參加。你是一個喜歡熱鬧的人，因為你覺得一個人的時候特別無聊、也特別容易寂寞，所以只要有朋友找你聚會，你一定會答應參加。





魔羯座





本週末（09/03-09/05），最近心情有一點煩，因為你覺得生活中很多煩惱的事情，也有很多待解決、待處理事情，一時半刻也得不到解決的方法，只能把心事擱在心頭。導致你心事重重、眉頭深鎖。建議你，凡事樂觀一點，不要總是往壞的方面去想。





水瓶座





本週末（09/03-09/05），適合約朋友一起聚會聊天，因為你有非常好的戀愛交友能量。這個週末無論是單身還是戀愛中的男女，都適合跟朋友一起聚會，你有可能在聚會聯誼的過程中認識到不錯的新朋友，單身的朋友如果有人主動邀約你，或許對方是喜歡你的。





雙魚座





本週末（09/03-09/05），你有很好的朋友運，很好的聯誼運，也有很好的約會運勢。週末最忌諱的就是一個人待在房間裡，哪怕出門找朋友一起聚餐、吃飯或是看電影都好，因為朋友可以為你帶來快樂、開心和愉快感受。（編輯：郭佩蓉）





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