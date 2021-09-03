紐約暴雨淹大水！他卻「嗨到新高點」　爽躺泳圈悠哉漂浮

颶風艾達（Ida）伴隨的劇烈氣候掃過紐約，讓紐約、紐澤西州、賓州等地降下破紀錄豪雨，甚至出現多地淹水、地鐵站出現瀑布等慘況，紐約州、紐約市和紐澤西州更宣布進入緊急狀態，至少奪走了45條人命。不過在當局急著應對災情時，一名男子卻在一片洪水當中躺在充氣泳圈上吞雲吐霧，無視洪水的危險，在氾濫的水位上享受「飄飄然」的快感，影片曝光後掀起不少網友熱議。

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綜合外媒報導，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)在推特和官網上宣布，該市進入緊急狀態，警告：「我們正在經歷一場歷史性天氣事件，包括降雨量破紀錄、嚴重淹水，情況危急」，由於天氣惡劣，紐約和新澤西都宣布進入緊急狀態。在這次暴雨之中，紐約市至少有12位市民罹難，其中11人死在地下室，另有1人死於高速公路的車輛上；此外，紐澤西州有23人死亡、賓州則是5人、馬里蘭州1人，紐澤西和賓州還出現龍捲風，摧毀民宅。

▲颶風艾達帶來的暴雨氣候，讓紐約市許多地區泡在水裡。（圖／美聯社／達志影像）

不過在紐約市長白思豪呼籲民眾遠離道路、地鐵，也不要開著愛車出去冒險，讓紐約的救難和緊急服務人員，能盡可能完成他們的工作時，卻有一名男子眼看外頭豪雨導致水位飆升，決定在此時一起跟水位「飛高高」，異想天開的準備了充氣泳圈和水煙管，就這麼在洪水中吞雲吐霧起來。

▲該名男子對於自己可能惹上的大麻煩渾然不知，（圖／翻攝自推特@PolicyRob）

根據《紐約郵報》報導，雖然無法確認該名男子的身分，但這部影片已經在推特上瘋傳掀起大批網友討論，事實上大雨帶來的高水位中潛藏著不少危機，在路易斯安那洲就有民眾目睹鱷魚混入洪水內嚇得趕緊求救，有網友看完影片後猜測，該名男子或許本來平安地待在地下室抽著水煙，只是大雨灌入讓他一併被沖出，而他毫不在意的渙散模樣也讓不少網友紛紛傻眼表示「太荒謬了，怎麼會有人想這麼做」、「他挑了一個最糟的時間點」、「這老兄嗨到新高點了」。