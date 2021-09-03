真的有綠色蟑螂！「翡翠偽裝」超吸睛　專家驚：首次發現

許多人害怕地球上擁有最強生命力的蟑螂，無所不在、生命力頑強也成了蟑螂的代稱，而蟑螂除了容易出沒骯髒環境下，其棕色外觀和細長足肢、觸鬚也讓不少台灣人退避三舍。不過根據新加坡最新研究，竟然在當地發現一隻有著「翡翠綠」外觀的蟑螂，背部還有橘白相間的鮮豔斑紋，模樣相當稀奇就連研究人員也直呼是新加坡首見。

我是廣告 請繼續往下閱讀

綜合新加坡媒體《Mothership》、《自然》期刊刊登報導，新加坡一名研究員發現湯姆森自然公園（Thomson Nature Park）內有一隻身長約為1公分的綠色蟑螂，從畫面中可以發現牠的全身呈現翡翠玉般的淡綠色，翅膀卻有些透明，背部還有片橘色斑紋，上頭帶著零星的白色斑點，實在難以將牠與平常台灣所見的咖啡色、深褐色蟑螂連結。

▲這隻綠蟑螂和一般台灣常見蟑螂的模樣十分不同。（圖／取自李光前自然歷史博物館）

研究報告

指出，該昆蟲是新加坡首次出現，李光前自然歷史博物館（LKCNHM）則認定這隻「綠色蟑螂」生物學上的分類為「丘蠊屬」（Sorineuchora），而全世界的蟑螂中目前僅有兩種體色為綠色，研究員推估這是「丘蠊屬」蟑螂11種內其中一隻的幼蟲，不過目前尚無法確認其真實身分，唯有等牠程年才能確定。

李光前自然歷史博物館昆蟲學家馬沈（Foo Masheng）就指出，比起鳥類和哺乳類，全球昆蟲的滅絕速度比牠們都來得快上8倍，因此，博物館必須把握昆蟲徹底消失之前，記錄當地生物多樣性。（編輯：楊智傑）