被迫兼職跑外送「月存僅3千」！男曝唯一投資：砍掉重練

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面對苦境，他便無奈感嘆「突然覺得人生好難…不知道有多少人跟我一樣，已經不求翻身，也不敢想結婚買房」。文末他也好奇詢問「如果大家跟我一樣一個月只能存3000，會怎麼用這3000做理財規劃呢？還是..真的只能砍掉重練」。
貼文一曝光，瞬間引來不少網友傻眼留言，「第一次看到有人把買樂透當投資」、「買樂透是投資嗎」、「買樂透根本送錢哪是投資」、「誠心建議，現階段股市己經高檔，錢存下來樂透期望值是負值，是公益不是投資，最好的投資是投資自己」、「要養家人很無奈，相關補助有申請嗎？樂透當娛樂就算了，不要期待有一天會回來」。
不過，亦有好心人貼心給予建議，直言「月存3000的過來人路過，一開始存款不多真的會建議先慢慢存，有一定資產後再做其他投資會比較保險」、「我長達十年月存0元，因為家庭開支加房貸，莫欺少年窮，如果真想要錢，試試看換產業」、「薪水太低只能重新補唸書，把證照、執照之類的專業技能學起來」、「簽下去當志願役」、「考公家吧」。
最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：陳雅雲）