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藥學系vs電機系怎麼選？答案一面倒：不用看世界臉色

▲大學所挑選的科系經常能夠左右自己未來的出路，不僅是影響職涯，也對未來人生發展有重大影響。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲大學所挑選的科系經常能夠左右自己未來的出路，不僅是影響職涯，也對未來人生發展有重大影響。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-03 18:22:18

大學所讀的科系經常會左右未來進入社會後的出路，不僅影響職涯發展，也對人生道路有重大影響。就有網友好奇詢問，「藥學系vs電機系怎麼選？」問題曝光後引發熱議。

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原PO在PTT發文表示，藥學系跟電機系這幾年分數節節高升，醫學牙醫本來就很熱門，而藥學現在也默默上來了。原PO認為藥學跟電機系兩者分數接近，也都是就業取向的科系，不禁好奇詢問「藥學系vs電機系怎麼選？」

原PO還進一步分析，藥學系工作有趣且較科技業輕鬆一點，如果可以開藥房，基本上收入不錯，能跟附近的診所合作；電機系的優勢則是薪水比較高一點，但相對工作操勞而且無聊。

▲許多網友認為，藥師雖然起薪高，但成長性有限。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲藥學系如今成為網友心中的熱門科系之一。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
貼文一出，多數鄉民都覺得「藥學系」更具吸引力一些，「藥學」、「當然藥學」、「不用看世界臉色哪個」、「看個性，公務員心態的秒選藥」、「藥學系可以去外商藥廠，有機會衝高」、「藥師不錯，那張牌很值錢」、「你有業務能力就去藥師」。根據1111人力銀行統計，藥學科系大學畢業的學生，工作三年平均薪資為49728元；而碩士畢業生則是59719元，相對於許多傳產以及文組畢業生來說，確實較優。若開藥局的話，收入還會更高。

不過也有網友認為，「藥學CP值高，電機天花板高」、「秒選電機，差太多了吧」、「藥學就公務員等級薪水」、「有能力肯吃苦電機，沒能力想要爽藥師」、「藥學被電機海放」。（編輯：倪浩軒）

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