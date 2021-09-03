租屋必備家電？過來人曝「2款」沒買後悔：住哪都能爽用
家電類型百百種，每種電器雖然功能大不相同，但同樣都能給予民眾帶來更加便利、舒適的居家生活。對此，就有一名女網友好奇詢問「大家租屋覺得必備的電器是什麼呢？」而引起過來人點名2款家電。
編輯中心/綜合報導
2021-09-03 18:37:52
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示最近準備從家裡搬出去，因此需購入一些電器放在租屋處，這就讓她困惑「有什麼是必備，或是買了才後悔應該早點買的電器嗎？」她緊接著解釋，心目中的清單有吸塵器、空氣清淨機、除濕機等，「因為都想買好一點的，所以要有個先後順序，大家租屋覺得必備的電器是什麼呢？」
問題一曝光，其中「除濕機」被最多人推薦，直言「除濕機比較有感。濕氣重容易生病對人體不好」、「之前在台北，除濕機超好用」、「除濕機在南部也需要，之前下好久雨東西都發霉」、「除濕機，可以清淨功能二合一的，套房洗完澡後會濕濕悶悶的，一定要開除濕」；另外，烹飪好幫手「電鍋」也有網友提及，「電扇、電鍋，有煮飯需求可以買小冷凍庫」、「冷氣、冰箱、電鍋，很重要」、「電鍋必需品」。
除了上述答案，也有鄉民推薦如快煮壺、電扇、冷氣等，「快煮壺，微波爐」、「除濕機覺得還好欸！用冷氣機除濕效果反而更好，濕度下降很快」、「除濕機、熱水壺、好一點的延長線」、「很想買掃地機器人！」、「以前推電鍋，但現在覺得微波爐更好用」。（編輯：陳雅雲）