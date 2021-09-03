咖啡灑出來被曖昧男趕下車！女崩潰討拍：難怪超跑用租的
兩人在發展成情侶前總會先經過一段曖昧期，此時尚未足夠了解彼此，有時候不免會不小心踩到對方的地雷。尤其男人經常賦予車子許多獨特意義，往往和女人為此發生爭執。就有位女網友抱怨，自己拿杯咖啡到曖昧對象的車上喝，不小心灑出來一些到椅子上，對方竟然當場變臉把她趕下車，讓她好傻眼，氣喊「難怪超跑用租的！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-03 20:20:41
原PO在Dcard發文，透露閨蜜之前介紹了一個男生給自己認識，兩人算是處在曖昧期，對方第一次見面就「全身名牌還勞力士跟金項鍊」，開著瑪莎拉蒂的休旅車，讓原PO笑稱「跟那種南部的田僑仔一樣」。一聊發現對方自己創業經營微商做老闆，讓原PO稱讚「覺得他給我蠻多安全感，也蠻有上進心的」。
本來想要繼續認識看看，結果日前曖昧男開車來接人，原PO帶著咖啡上車，不小心潑出一點在椅子上，曖昧男當場抓狂變臉，把原PO趕下車更怒吼「咖啡滲進去椅子裡怎辦！我這台租的耶！」讓原PO直呼傻眼，「不過就灑出一點點咖啡而已，有必要這麼生氣？」更反批「難怪超跑用租的，還騙我是自己的」，並向大家討拍詢問，「男生是不是就只愛車，根本不在乎女生？現在會因為超跑就對我發飆，之後會不會對我家暴啊？」
文章發佈後引發熱議，不過許多網友卻紛紛吐槽原PO，「就是有妳這種，看到名車結果聽到用租的變一個人，笑死」、「算是妳的錯，畢竟妳應該真的賠不起」、「你還不是看到超跑才約會？」、「要是我車被潑到，我也會把妳趕下車，少在那邊一副理所當然」、「為什麼會覺得咖啡弄在皮革上，清一清就會恢復原狀呢？有點常識好嗎」。（編輯：倪浩軒）
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