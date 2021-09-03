COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

9月6日鬼門關！命理師曝「10大禁忌」：晚上不要點蠟燭

▲今年鬼門關的日子落在國曆9月6日，命理專家小孟老師分享了當天的10大禁忌。（示意圖／取自pixabay）
▲今年鬼門關的日子落在國曆9月6日，命理專家小孟老師分享了當天的10大禁忌。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-03 21:16:37

農曆七月是俗稱的「鬼月」，而今（2021）年鬼門關的日子落在9月6日下週一。對此，命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師就提醒了鬼門關當天不宜的10大禁忌，一起來看看吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
1.磁鐵

鬼門關前天晚上不要放磁鐵在家裡，因為鬼門關放磁鐵，磁鐵引力會吸收到鬼魂能量，讓鬼魂留下來不回去。

2.普渡品要吃完

普渡品沒吃完，好兄弟會尋原來氣味再回去吃，容易會吸引好兄弟回頭來找你。

3.不要聽佛經

鬼門關當天若聽佛經，會讓好兄弟認為你要超渡他們，反而不願離開，晚上容易作惡夢。

4.不要擺花香

鬼門關當天不要擺花香太濃的香氛，容易吸引好兄弟聞香而來。

5.玩偶要藏起來

鬼門關之前一定要把家中玩偶藏起來，不然好兄弟不回去附身到娃娃裡。

6.晚上不點蠟燭

晚上不要點蠟燭，否則好兄弟會尋微光而來，不願離去。

7.不要說再見

鬼門關當天避免跟好友親友說再見，以防好兄弟聽見，下次鬼門開來找你。

8.不要跟祖先抱怨

鬼門關不要跟祖先抱怨家裡事，以免祖先回靈界帶有怨氣，影響自身家運。

9.不要迴向冤親債主

鬼門關唸經不要迴向給冤親債主，以免路過亡靈感謝你，下次鬼門開時來找你。

10.鬼門關若要生產

鬼門關若剛好遇到生產，為避免其他好兄弟不回去轉入凡間產婦變成胎兒，因此鬼門關產婦生產前務必要唸南無地藏王菩薩，請地藏王菩薩來幫我護持，因為鬼門關為地藏王菩薩佛辰，如此一來就會產生無形結界幫助你生產成功。（編輯：倪浩軒）

▲星座命理專家小孟老師。（翻攝自「小孟老師星座塔羅牌之清水孟
▲星座命理專家小孟老師。（翻攝自「小孟老師星座塔羅牌之清水孟 」臉書）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：民俗說法，僅供參考。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀