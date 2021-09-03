LINE群組一開臉綠！他揭原因愣「常有嗎？」 用戶認了
LINE是一款近年來許多民眾常用的社群軟體之一，其中不少人都會創建群組，邀請其他用戶加入，藉此聯繫感情或處理公事。不過，就有一名網友指出，最近打開LINE群組發現一個現象，讓他不解直呼「應該不會只有我這樣吧？」
編輯中心/綜合報導
2021-09-03 22:06:55
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示最近發現自己的LINE群組出現「無限增殖」的情況，「而且還是跟同一群人，不是上課遇到的組員。」他指出，高中畢業後就有和社團同學固定出去玩的習慣，但並非每次揪團出去都是同樣的人員。
他緊接著解釋，「有時候有人國考、有人當兵、有人打工不能來……為了方便調查時間、訂票，也為了不要洗版，前幾次約出遊都會新開一個群組，結果就累積了好多，都是同一批人，只是排列組合略有不同……」，文末他也頭痛詢問「這種情況常有嗎？應該不會只有我這樣吧」。
貼文一曝光，瞬間就引來不少人點頭直呼，「很常...出去旅遊開一個、誰生日籌辦也一個、聚餐再一個」、「不同用途的群組本來就會一直開」、「其實在你不知道的地方還多開了好幾個」、「我都不隨便加入line群組的」。
甚至有鄉民建議，「會，所以有時要定期斷捨離」、「會，階段性的群組目的達成我就會退出，也會定期整理群組」、「會，所以後來我都說我不加非公務群組，最後都不會約出去玩只有偶爾聊天了」。（編輯：陳雅雲）