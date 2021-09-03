年薪百萬卻沒存款！她想借錢創業 網揭「關鍵順序」急勸
多數人都期盼能擁有更高的薪水收入，藉此改善生活品質。不過正所謂量入為出，其實無論賺錢是多是少，個人的消費習慣與理財觀念，也是非常重要的一點。就有位女網友透露自己年薪百萬卻是月光族，手頭甚至拿不出10萬現金。她表示最近想要創業於是向家人借錢，但遭到拒絕，讓她無奈直言「覺得自己真糟糕」，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-03 22:56:03
原PO在Dcard上發文表示自己今年31歲，24歲開始上班時大約月薪4萬，不過一領到薪水就想著要買名牌，「一年出國2次把錢都花光光」。之後薪水逐漸增加，27歲到現在31歲開始月薪約7～10萬，還有業績獎金可領。雖然收入不錯，但原PO卻坦承自己「從24歲到現在31歲了，一毛錢都沒存到」。
原PO無奈透露自己住家裡，也無須給孝親費，沒有房貸車貸要繳，存不到錢完全就是因為薪水都被花掉了。現在連現金10萬都拿不出來，因為領到薪水還要先去付卡費。原PO感慨最近想要創業，但是拿不出創業基金，想跟家人借，結果又被拒絕。原PO不禁自嘲，「31歲的我真的很誇張…但是又不知道該如何理財」。
文章一出引發熱議，原PO想要創業的念頭卻遭到網友一面倒勸阻，認為她應該先學習理財，「還是先改變自己的消費習慣吧」、「理財都不會還想創業」、「不會理財的人創業也只是失敗而已」、「肯定沒在記帳，先養成記帳習慣再談理財」、「連本金都沒有了，建議乖乖存錢比較實在，開店的想法放一旁」。（編輯：倪浩軒）