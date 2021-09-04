窮怕了！老婆「月存17萬」超節儉　他嘆：連手機都不給換

很多情侶交往時甜蜜恩愛，但「相愛容易相處難」，不少人結婚後卻發現不如預期一般美好；對此，就有一名男網友抱怨老婆「每月狂存17萬」，但卻因為太節儉，連手機也不給他換，貼文一出，掀起熱議。





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名男網友在臉書粉專《靠北老婆》發文，表示和老婆是同學，老婆爸媽家經濟條件本就不好，讓老婆小時候過得很辛苦，「所以她一直很在意錢，沒有錢就沒有安全感，每次她跟我說小時候的生活，我都覺得很心酸」，因此原PO婚後的薪水也一直都是給老婆保管，「我薪水12萬，老婆8萬，她真的超級節儉，居然每月能存下接近17萬，真的太驚人了」。





但原PO卻也抱怨，老婆因為節儉，不僅不給自己買新衣服，也不會給他添新衣，更不出去吃飯、不出去玩，「她只想存錢，我想要買一部新的手機，她也要讓我再等等，等到舊的壞掉」，讓他不禁無奈直呼「辛苦賺錢，但是生活質量完全沒有提高」。





▲原PO抱怨老婆太節儉，月存17萬，但不讓他換新手機。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

但也有網友認為，「等你老的時候，你絕對會抱你老婆起來轉圈圈，其實年輕時追求的物質，真的不是很重要」、「沒什麼物慾，可以著重生活體驗呀，例如登山衝浪露營或是潛水烤肉等等，不用花費很多也能活得很有趣」、「如果她沒讓你餓著，也沒有節儉到吝嗇的程度，那她其實屬於賢內助居多。夫妻畢竟不是一體，觀念差異是必定存在的。好好溝通，在兩個人之間找到一個平衡點就好」。





另外，還有過來人表示「真的，小時候環境不好，對錢會很沒安全感，好好心疼她吧。慢慢開導，我老公跟我說，拿一些錢買自己喜歡的東西，對自己好一點，我才慢慢改變，你要很慶幸娶到這種太太，而不是愛花錢的太太」。（編輯：郭佩蓉）



