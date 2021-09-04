拉布拉多愛裝無辜！被罵後「主動去面壁」　求饒模樣萌翻

跟毛孩生活總會遇到牠調皮做錯事惹你生氣的時候，不過主人往往看到毛孩一臉無辜，又撒嬌討摸求饒的模樣，時常會心軟不忍繼續罵下去。而在菲律賓就有隻超聰明的拉不拉多，深知他討饒的模樣會讓主人心軟，竟然在被主人抓包做錯事時「主動去面壁」，委屈的模樣果真讓裝兇罵人的飼主「裝不下去」，呆萌面壁求饒的畫面曝光後也萌翻大票網友。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名網友貼出一段影片，原來是她和老公回家後，發現兩人不在家的時間，拖鞋竟然被當成家中毛孩的玩具，已經咬得破破爛爛穿不了了，老公好氣又好笑的同時，她也偷偷側錄下老公裝兇辦案「揪兇手」的畫面，沒想到真正的兇手這隻兩歲大的

「白雪」。竟然在主人假裝暴怒時也乖乖面壁，委屈的模樣全都被捕捉下來。

▲拉布拉多知道調皮會被主人罵，主動靠牆乖乖面壁「主人別再罵我了啦！」（圖／達志影像美聯社／Viralpress）

面對狗狗呆萌求饒的模樣，就連在一旁錄影的女主人都被逗樂了，更忍不住直呼然白雪亂咬東西的前科滿滿，但只要看著她每次裝乖討饒的畫面氣就消了」，不少網友也被牠的行為萌翻，紛紛留言表示「拉布拉多太可愛了吧！真的被笑死哈哈」、「差點沒被萌翻」、「還想求饒啊」、「竟然主動面壁太萌啦」、「裝無辜第一名！」。（編輯：楊智傑）