面試後人資打來讚「表現優秀」！求職妹卻臉綠：太折磨人
公司為了徵求人才，除了會先透過履歷進行篩選外，還會透過面試來了解求職者是否適合該職缺。而求職者在面試結束後，等待消息的過程總是特別心焦，擔心自己的機會石沉大海。就有位女網友透露，面試後3天接到人資來電，第一時間還以為是錄取了，結果人資稱讚「表現優秀」但卻提出再次面試的要求，讓她好失望。
編輯中心/綜合報導
2021-09-04 16:38:20
原PO在Dcard發文，分享自己求職的心路歷程，自嘲陷入「面試地獄」，從8月中開始一個禮拜面一間公司，但不知道是沒緣分還是怎樣，雖然事前做好準備、面試過程也盡力表現，但總是收到感謝函或無聲卡，讓原PO「真的讓人很挫折」。
而上禮拜最新面試了一間公司，離家近、薪水福利也不錯，面試過程不輕鬆，又考邏輯、又要英文翻譯，和人資談完又和主管聊，整場時間大概兩個多小時，雖然辛苦但原PO自評是「表現最好的一次」，不免有所期待。結果面試三天後真的接到人資來電，第一時間以為是好消息，但人資卻表示因為公司組織重整，原本徵人的職位目前不缺人了。不過人資也稱讚原PO上次面試表現優秀，因此詢問「你有沒有興趣跟其他部門的主管面試？」
雖然不是期待聽到的好消息，但也並未完全絕望，讓原PO不禁感嘆「大家懂這種上天堂又不小心掉回凡間的感覺嗎？太折磨人啦！」不過還是決定再次前往面試，最後也替自己喊話「希望二面能順利」。網友們紛紛在底下留言回覆說，「最近很多說好可以上班，結果公司又叫你不用來了」、「一定是履歷不夠唬爛」、「最高紀錄一天面四間，下禮拜繼續請假完成二面，然後還有其他家的一面還在約時間，只想快點逃離現職的可憐工程師」。（編輯：倪浩軒）