僅女友收「足跡重疊」簡訊！男喊有問題　網秒揪尷尬真相

中央流行疫情指揮中心今（4）日表示，因應國籍航空機師及家人群聚事件，將於今日針對今年8月13日至9月2日期間，曾與確診者接觸或曾於相關時間及地點出入之民眾，發送疫情警示簡訊，一共會寄出110萬封簡訊，下午有許多民眾都已經收到簡訊，不過有鄉民卻尷尬表示自己和女友生活圈都相同，卻只有她收到與機師足跡重疊警示簡訊，文章曝光後掀起熱議。

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今日下午指揮中心記者會後，有不少民眾陸續收到警示簡訊，內容提到「【疫情警示】因您曾於8月13日至9月2日期間與確診者接觸或活動軌跡重疊，如於8月13日之後曾有COVID-19疑似症狀，請就醫評估或可至社區篩檢站採檢」。

▲國籍航空相關確診者將發送示警簡訊。（圖/指揮中心提供）

其中就有一名男網友在PTT的八卦版上發文表示，為何自己的生活圈都跟女友一起，

「只有她收到簡訊，而我沒有，這是不是發送系統有問題呢？」

，該篇文章發出後立刻被不少網友推爆，臉書粉專「DJ金寶」也轉貼該篇提問引來不少網友熱議，留言串中除了有鄉民打趣調侃原PO「綠綠的」之外，也有不少民眾認真回應，表示自己也發生跟身邊人收到簡訊的時間有落差的情況，要他不用太擔心「我剛剛才收到，跟周遭人收到時間差了一個半小時」、「我有些同事有收到有些沒有。 有一個本來沒有收到過了半小時收到了」、「我在家帶小孩，只有回診坐小黃去醫院，樓下7-11跟郵局，先生也都一起，我收到先生沒收到，我也很納悶」。

▲指揮中心發送疫情警示簡訊。（圖／民眾提供）

此外也有網友提到，如果真的是同住的家人或情侶只有一人有收到簡訊，可能是因為

出入時並沒有妥善填寫實聯制

所導致，「你們一起出門簡訊實聯制的時候，會兩個人都發簡訊還是一個人發就好了？留姓名電話的時候是只留一個人還是兩人都有寫？」、「實聯制要好好做啊」、「先確認自己有沒有確實掃碼傳1922啊…說不定是去了哪個地點，

想說只需要一個人掃，當然只通知有傳簡訊的門號

，

」。

事實上，指揮中心也提醒收到簡訊的民眾不必太過驚慌，收到簡訊者觀察自己的身體狀況，若有不適務必正確佩戴醫療口罩儘速就醫，不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史，而指揮中心發言人莊人祥也解釋，簡訊發送沒有匡列一個區域，主要針對四個確定個案足跡發送（案16066、案16119、案16120、案16122）。因為案16066確定是Delta個案，個案雖然沒有症狀，但依據27號採檢確診日，往前推14天，追溯個案8/13到9/2的足跡。對於有民眾疑惑並沒有跟確診者足跡重疊，莊人祥表示，有些足跡可能各地方衛生局沒有公告，因為警示簡訊匡列範圍更早一點，希望讓大家提高警覺。（編輯：楊智傑）