上班突收「2萬7小費」！她一看紙條卻想吐 超噁原因曝光
在國外用餐結束後，民眾都習慣留下一些小費給服務生，因此常聽到服務生意外獲得天價小費的故事。近日，美國就有女服務生在工作時，收到高額小費1000美元（約新台幣27622元）與一張紙條，但她看了並不開心，因為紙條上的一句話，讓她噁心到說不出話，貼文也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-04 22:03:17
美國一名女服務生「Zayyded」在《Reddit》表示，她在工作時收到一筆高額小費，從單子上可以看到，那位客人的消費金額只有128.89美元（約新台幣3560元），卻在小費項目中給到1000美元，讓她看了相當驚訝。
怎料，那位客人還在帳單上寫了一句話，「有著漂亮奶頭的公主，打給我吧，紳士大師 luxery」，這讓原PO感到十分噁心，剛收到高額小費的喜悅也瞬間消失，於是決定把帳單PO上網，這也吸引6千多人關注。
許多網友也紛紛回應，「收到這種紙條我會覺得很髒」、「我光是看到就覺得很誇張了，可憐的女孩」、「我的天啊，還真噁心欸」、「拿1000元，不打電話啊」不過也有人質疑，這可能是信用卡公司的行銷手段，因為以美國信用卡公司的規定，客戶在刷卡買單時，是無法留下比帳單還要高額的小費的。（編輯：許智超）
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