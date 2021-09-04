差點租到凶宅！他大病躺1個月 房東「1句話」全場毛爆
一般民眾在買房或租屋時都希望能夠找到既滿意、CP值又高的物件，但也必須小心，有時候特別便宜的房子有可能是「凶宅」，不得不注意。就有位網友分享故事，朋友因工作關係被調到台中，尋找租屋處時差點住進凶宅，回去後生病了1個月，房東當時「1句話」更讓網友全直呼「毛毛的！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-04 23:48:27
原PO在臉書社團《靈異公社》發文，分享自己朋友的親身遭遇。朋友因工作關係被調到台中，拿著外宿津貼在公司附近找租屋處。之後約好一間生活機能極優的房子看房，看房當天朋友進入電梯就覺得有種「從未曾聞過的氣味，無法形容」，不過整體居住環境讓他十分滿意，當場就決定簽約。簽約時原子筆突然斷水，寫不出字，於是朋友就先下樓去買原子筆。
結果在下樓路上遇到鄰居老伯，老伯發現朋友想要來租屋，便好心提醒「你去看的那一間，他老婆去年去世了」，一句話讓朋友如墮冰窖，因為剛剛看房時朋友就看見一位女子坐在客廳沙發上發呆，當時還以為那位就是房東太太，想不到房東太太已經過世。鄰居老伯更透露這裡以前發生過兇殺案，在地方上很有名。
這時房東過來打斷兩人對話，男子與房東攤牌「你有沒有什麼事情沒有跟我說？」房東不承認自家是凶宅，強調「我老婆在安寧病房過世的…根本不是在客廳沙發上猝死的」不過這句話反而讓朋友堅信，剛剛在沙發上看到的「房東太太」果然不對勁，立即打消租屋念頭，回去後還生了一場大病，足足在病床上躺了一個月。
毛骨悚然的故事讓網友全嚇歪，紛紛留言回覆說，「嚇死，還好筆不能用」、「好可怕」、「遇到這種的要去廟裡走走比較好」、「買屋、租屋都要很小心」。（編輯：倪浩軒）