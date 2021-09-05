疊滿6外送箱！4開哥騎「敞篷機車」接單 網愣：太拼了吧
外送平台在疫情期間訂單率大增，不用出門的特性，吸引不少民眾使用，也讓不少人投入外送工作。近日，就有網友分享，他在路上看到一輛外送機車十分奇特，機車不但加裝遮雨棚，上頭還放了6個外送箱、袋，讓他看了相當驚訝，貼文一出也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-05 00:24:12
原PO在《外送員的奇聞怪事》貼出一張照片，只見一名外送員的機車被改成「敞篷機車」，機車前方和上方用一整片塑膠板連起來，成了遮雨擋風罩，而機車後方則放了4個外送箱，旁邊還掛了1個外送袋，甚至連腳踏板都有1個外送箱，奇特的模樣讓人大開眼界。
原PO也忍不住說，儘管「遮雨棚」在台灣還不合法規，但聽說在大陸是很普遍的裝備，「希望台灣法規能在安全前提下早日跟上時代，而非一昧禁止使用」，最後還強調那位外送員真的太敬業了。
貼文曝光後，網友們反而很擔心安全問題，「風阻超大，很難騎車」、「台灣不適合啦」、「裝這個會影響行車安全」、「光看就覺得超危險」、「在新竹騎會很爽，會知道什麼叫飄移」、「來新竹試試，應該裝沒兩天就會想拆了」，且外送員改裝機車這個行為，已經違反《道路交通管理處罰條例》第16條，可處900元以上、1800元以下罰鍰。
此外，也有不少人對於外送員身兼4家外送平台感到心疼，「兼好多職唷，辛苦了」、「雖然改裝機車不好，但要跑那麼多家真的辛苦了」、「也是風吹日曬來的，這叫非常時期、非常手段，給他一個讚」、「未免也太拚了」、「對外送的熱誠，Respect」、「我很佩服能三開以上的神技，我自己兩開就接到不要不要的，厲害」。（編輯：許智超）