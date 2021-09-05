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iPhone13快要來了！達人秒喊：買12就好　真實原因曝光

▲iPhone13一系列新機即將問世，不過，3C達人Tim哥卻建議，其實買iPhone12就可以了！（圖／NOWnews資料照）
▲iPhone13一系列新機即將問世，不過，3C達人Tim哥卻建議，其實買iPhone12就可以了！（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-09-05 09:48:01

iPhone每年推陳出新，按照往年的慣性，都會在9月發表新機，目前外傳頻果將於台灣時間9月15日凌晨，發布全新iPhone13系列，讓不少果迷引領期盼。不過，針對iPhone13的到來，3C達人Tim哥卻不建議第一時間就購入，反而表示「其實買iPhone12系列就可以」，引發討論。

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Tim哥日前在Youtube上傳新片表示，iPhone12的電量相當充足，用了一年了電力還是相當夠用，且如果是目前就有迫切需求要換機者，iPhone12也是相當好的選擇，其最主要的原因在於，目前iPhone12的價格已經有下降的趨勢，相對比較便宜。

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▲Tim哥表示，其價格是最大考量，現在換購iPhone12都能感受到價錢明顯下降。（圖/Tim哥YT）
「以連三個月銷售冠軍的iPhone12 128G，原價28,500元來看，現在在通路已經有24,590元的價格，另一款iPhone12 Pro Max 256G 也從原價41,400元，降至35,590元」Tim哥透露，等iPhone 13上市，iPhone12肯定會再降價，如果不是熱愛追求新機的人，iPhone12會是你聰明的首選。

另外，由於iPhone12也已經全面支援5G，也能下修使用4G，以Tim嫂手機重度使用的狀況來看，使用iPhone12系列機一整年，目前電池健康程度仍舊有93％，Tim哥表示「個人是非常推薦iPhone12，畢竟iPhone13第一波，你不見得搶得到，而且也會擔心第一波會有瑕疵等等因素」。

影片曝光後，不少網友紛紛留言「我已準備好要換12了！再搭配五倍券！讚啊」、「我蘋果6拿到現在，前幾天終於壞了，沒辦法等到13就先買12了」、「去年就是很多人同樣操作買11，很夠用又便宜」、「買前一代的才是聰明人啦」；不過也有網友認為「還是要先看i13的處理系統跟配置再決定，i6路過」、「i6+1，還是想先看看i13如何，再觀望看看」。（編輯：張嘉哲）

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