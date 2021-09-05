洗衣機「丟一匙」隔天秒哭！行家揭原因 婆媽急求：哪買
洗衣機是每個家庭都必備的家電之一，無論是租房還是自家房子，都必然要有洗衣機的存在，但除了丟洗衣精、洗衣球這些洗衣清潔劑以外，你是否曾經嘗試清潔過自己的洗衣機呢？近日，就有達人分享自己「倒一匙」神物進洗衣機內，隔天起來打開蓋子後，其畫面讓不少婆媽全驚呆，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-05 10:59:03
洗衣達人沈富裕在抖音（Tik Tok）貼文指出「洗衣人聊聊洗衣機，其實，洗衣機的保養非常重要，比你添加什麼洗劑都還要更重要」只見貼出的影片，原PO透露，我們常常打開洗衣機的時候，總覺得洗衣機裡面非常乾淨，但這時候只要加入一匙「過碳酸鈉」，並且啟動洗衣機，接著靜置一整天的時間，就能看到成果了。
結果隔天打開洗衣蓋一看後，原本清澈的水完全變的混濁，且上頭還漂浮著一些髒污，讓人看了都非常傻眼，這也代表著日常我們看不見的髒污，有許多都藏在洗衣機裡頭，洗衣達人沈富裕表示「大家真的可以去買過碳酸鈉來加入洗衣機看看，如果洗衣機沒有保養乾淨，衣服真的只會越洗越髒」。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「真的好可怕呀....」、「過碳酸鈉要去哪裡買啊」、「要去哪買+1改天來試試看」、「過碳酸鈉去五金百貨買得到嗎？」、「真的好髒....我家都沒清過，感覺很可怕」，而洗衣達人沈富裕也回應「過碳酸鈉在化工行或者各大賣場都有販售，一般來說都是要搭配溫水使用，清潔完畢後，洗衣機只要空洗兩次就可以將髒污排去」。（編輯：張嘉哲）