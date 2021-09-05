衝全聯買醬油！她結帳「1動作」秒心碎　全場驚：真的準

不少婆媽喜愛到連鎖超市「全聯福利中心」購物，除了民生用品齊全、生鮮食品種類也非常多，廣受民眾好評；不過，日前就有一名女網友到全聯買醬油，豈料結帳完的「1動作」，讓她簡直心碎，貼文一出，掀起熱議。





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該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，表示她昨日到全聯買醬油，一結完帳跟店員說要拿醬油後，就在一旁的桌子準備將醬油裝入購物袋，「心裡還想著，兩個玻璃瓶不要放在一起，萬一撞破就不好了」。





豈料，原PO當時一隻手拿著大包小包的東西，另一隻手推推車去放，「就這樣，一包東西直接掉在地上，碰的一聲，我也跟著哇了一聲」，就連在店內的客人也因為嚇到忍不住跟著驚呼，讓她實在是難掩失落情緒「摔破醬油真的太悲傷，更悲傷的是，另一瓶是幫老闆買的」。





▲原PO不小心將剛買的醬油摔破。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實説》）

貼文一出，掀起熱議，「醬油小事～那個雞蛋或是食用油才可怕XDD」、「莫非定律很準，腦袋一閃而逝的念頭會很驚人的靈驗。當妳覺得事情有一絲的不妙，那就會發生腦中預想的畫面，所以以後別想不好的事喔！想著他們會很安全就好」、「記得以後不能亂想」、「莫非定律，心裡想的就是會發生」、「記得跟老闆說一下，地上那瓶是他的」、「愛的破醬」、「愛的破醬，太悲了」、「小心哪…人沒事就好」。





另外，也有不少網友分享自身經驗，「拍拍，我也有相同的經驗，為了10元的咖啡也是打破一瓶醬油」、「覺得醬油的玻璃瓶真的不耐撞擊，常常一碰就裂了（我有經驗，只是我是在自家裡），當下破掉真的超級心痛」、「我媽曾經在全聯結帳台前手滑，把米酒摔破，整個傻眼，店員很好也沒責怪，那瓶摔破的米酒我們有結帳。隔天再去時，牆上已經貼了一張告示，請顧客要小心拿好玻璃瓶...」。（編輯：郭佩蓉）



