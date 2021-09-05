手機、婚紗照別放床頭！專家曝「11大NG物」影響健康財運

人的一生有三分之一的時間使用床，在陽宅風水布局上有極大的影響，光是臥室中「床頭」不能有絲毫煞氣、不良設計或擺設，很多東西不能隨意放在床頭附近，否則會干擾到睡眠品質，進而影響工作、學業上的表現，導致健康運、事業運、貴人運、財運受阻，不可不慎！

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根據命理網站《旺好運》報導，知名命理專家楊登嵙老師點名「11大NG物品」別放床頭，大家趕快檢視一下自己的床頭櫃是否有NG擺飾吧！





NG1.電磁波





電磁波屬火，火剋金傷肺，火旺木焚傷肝，水剋火傷腎，手機、充電器、電腦等帶有電磁波的3C產品，會影響思緒，應避免睡眠時靠近人體，電磁波損害大腦，導致頭暈、頭痛、睡眠品質不佳以外，容易引起情緒不穩，易怒，傷肺、肝、腎等功能，電磁波火的屬性更會讓事業運下降，導致與人易生口角是非。





NG2.放植栽





綠色植栽雖可淨化空氣，紓解壓力，但夜晚卻會吸收氧氣，排放二氧化碳，反而令人頭昏腦脹，影響健康及財運。盆栽裡的肥料積水很容易滋生蟲子、細菌等，不利於人體健康。仙人掌等針葉狀植物更容易引發家宅爭吵不斷，感情不佳。





NG3.獸頭擺飾





獸頭為凶物，容易讓人惡夢連連，夢見鬼魅或遇見靈異事件，引發意外血光，孕婦容易流產。





NG4.刀劍擺飾





刀劍為凶器，容易引發口角是非，感情不睦，意外血光。





NG5.玩偶





床頭擺洋娃娃、布偶、人偶容易招來小人、邪氣，學習不專心，甚至影響文昌，擺放越多，影響文昌學習更大。





▲知名命理師楊登嵙點名「11大NG物」禁放床頭。（圖／翻攝自楊登嵙臉書）

NG6.魚缸





水族箱或魚缸的濕氣高，容易讓整個臥室滋生細菌。床頭擺水族箱或魚缸，風水學上是屬「淋頭煞」，容易引發爛桃花、感情起伏波折、健忘，嚴重者會有腦瘤的隱憂，要小心在此床懷孕生出來的孩子智力容易受影響。





NG7.結婚照





在床頭放上結婚照，無形中提醒雙方婚前婚後落差，很容易成為吵架爭端，影響夫妻感情和睦；若連同相框大而重，萬一不慎掉落，引發意外血光。





NG8.古董物件





一般古董都是死人用過的東西，在風水學中是煞氣和陰氣很重的東西。而且大多數古董都是陪葬品，本身就有陰負磁場，尤其是古董鏡子，如果放在床頭，會影響到身體健康及運勢。





NG9.香水





香水長期放在床頭櫃，若有品質不良的香水，會因長期吸入化學物質損害鼻腔黏膜，導致內分泌失調或生殖系統錯亂，甚至致癌，容易招來爛桃花，感情波折。





NG10.玻璃及鏡面





玻璃、鏡面屬「寒」而且會反射，容易起口角、爭執及猜忌，也引發睡眠品質不佳，健康下滑，運勢滑落。





NG11.零食





在床上吃東西會掉落細屑，滋生細菌、黴菌，零食容易讓身體發胖、增重，令健康不佳，精神混沌不開，運勢阻滯。（編輯：許苡晴）





※【NOWnews 今日新聞】提醒您：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。



