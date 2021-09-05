鄧佳華做新工作「第1天被開除」！連薪水也沒給 理由曝
網路紅人「FBI帥哥」鄧佳華上（8）月曬出考進IC封測大廠日月光的員工證，期許自己能夠有新的開始，沒想到過了短短一週，就傳出在產線培訓沒過關而離職，但他仍勵志喊話尋找出路。據了解，最近傳出他被某間電子廠錄取，沒想到上班第一天就被資遣，甚至連薪水都沒拿到，讓他不滿發聲「將會採取告知勞動局的行動，做人不要太絕了！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-05 21:28:45
鄧佳華上月自豪在臉書上曬出日月光員工識別證，怎料短短一周就爆出已離開，原因則在進行術科考試穿線沒過關才被刷下來，鄧佳華當時表示「日月光真的是一份不錯的工作，我的能力要是再好一點，我的術科要是能夠通過，就會一直待在日月光工作」。
不過，據《ETtoday 新聞雲》報導，鄧佳華在離職當天後就開始投遞履歷，事後順利被一間電子廠邀請去上班，當時老闆甚至保證「不會隨意資遣！」怎料，第一天準備下班時，卻得知遭資遣的消息，原因則是認為他會影響公司秩序，「我就被知會我被裁員了，且當天的薪資也沒支付給我」。
鄧佳華透露，當時進公司確實有引發一點騷動，因此下班後就被開除，讓他感到十分無奈，他還解釋，公司當下僅告知他不用繼續上班，真正原因則是他主動詢問了外包廠商，也就是他的介紹人，才明白被資遣真相。
不僅如此，鄧佳華還指出公司「做滿3天才給薪資，但一天就把我開除，這等於不給我機會做」。事後鄧佳華也在個人臉書上發聲，表示「將會採取告知勞動局的行動，做人不要太絕了，別把我的路斬斷了，不然我一定會讓某些物流廠、電子廠知道，把人逼到絕路的感覺，具體說為什麼不錄用我，徹徹底底和勞動局說，看怎麼重罰」。（編輯：陳雅雲）