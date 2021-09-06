NOW早報／面試被問「上份薪水」？人資曝解：很多人講錯

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一名在軟體業擔任HR的網友在「Dcard」分享面試談薪資的攻略，表示應該把握幾個原則「一定要先全面調查好薪資的行情以及調薪機制，接著是設定自己可接受的最低薪資，以及期望薪資的區間值；面試的時候對於公司的獎金制度、年終獎金都要一併問清楚。」
另外在談薪的過程中，我們的期待薪資低於公司計畫核給的薪資就很可惜，建議當HR問到「你的期望薪資是多少？」時，可以先禮貌向對方反問「本職位的核薪區間是多少？公司的薪獎結構是如何？」，再綜合以上資訊提出自己的期望薪資。
而針對有網友提問，如果面試被問上一份工作「薪水是多少」時，應該怎麼回答，原PO回應「和對方告知因為公司是密薪制，只能提供區間，避免對方知道確切薪資，並且以加總薪資和獎金後除以12月來計算，說明為平均薪資，也可以告知對方這次的轉換，是設定薪資調整的幅度高於15%，如果未達這個標準就暫時不考慮這個職位」。
今日天氣／白天紫外線強 午後山區、中南部局部雷雨
今（6）日清晨南方水氣影響，花東地區及恆春半島偶有局部短暫雷陣雨；今白天各地大多為多雲到晴、午後雷陣雨的天氣，中南部地區及各地山區有局部大雨，並有短延時強降雨、大雷雨等劇烈天氣發生的機率；各地高溫約32至34度，尤其桃園、南投及花蓮地區有局部36度以上高溫發生的機率。
長榮2機師及機師兒接觸者採檢出爐 陳時中：情況很好
長榮機師3名機師突破性感染，包括案16066、案16119及案16120，另案16120就讀高中兒子（案16122）也染疫。中央流行疫情指揮中心昨（5）日公布最新接觸者採檢結果，其中2名機師案16119及案16120，接觸者採檢315人，僅1人陽性，即機師兒子案16122，無新增確診，另有45人仍在檢驗中。至於機師兒案16122，除校內採檢2656人採檢全陰性之外，另匡列的224人也全數陰性，指揮官陳時中表示，「這情況很好，學校看起來是可控」。
第八輪疫苗規劃曝光！指揮中心：保留給第二劑者接種
波蘭政府贈送的40萬劑AZ疫苗以及由COVAX分配給我國41.04萬劑AZ疫苗均在昨（5）日抵台，指揮中心指揮官陳時中表示，這些疫苗將提供給將要接種第二劑的民眾施打，會後發言人莊人祥則稱，第八輪會以打AZ第二劑為主。
九把刀岳母接種AZ後猝逝 解剖報告出爐
作家九把刀的岳母7月底時接種AZ疫苗，沒想到4天後卻猝逝，家屬為了釐清死因，要求解剖相驗。而昨（5）日解剖報告出爐，桃園地檢署也請家屬前來看報告。
桃園地檢署指出，上周五下午時，收到了九把刀岳母的解剖報告，與家屬聯繫後，於昨天下午召開偵查庭，請家屬到場看解剖報告並表達意見，不過由於家屬暫時不願對外公布死因，桃檢尊重家屬意見，將會繼續進行後續處理。
傳在陸新封殺名單！謝霆鋒急撇清：已申請放棄加拿大籍
大陸政府近來積極整頓娛樂圈，陸網還瘋傳將推出「限籍令」，禁止外國籍藝人在大陸進行活動，孫燕姿、潘瑋柏、王力宏、趙又廷、謝霆鋒等人遭爆都在這份封殺名單裡。而針對擁有外國籍一事，謝霆鋒昨（5）日稍早上節目時回應了。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。