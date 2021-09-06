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鬼門關後「4生肖」財運跟著關！榜首投資、創業恐破財

▲「清水孟國際塔羅」小孟老師近日分析，鬼門關「4生肖」要小心財運跟著關，尤其是身為榜首的「屬雞人」，在創業及投資方面有可能會破財。（示意圖／取自pixabay）
▲「清水孟國際塔羅」小孟老師近日分析，鬼門關「4生肖」要小心財運跟著關，尤其是身為榜首的「屬雞人」，在創業及投資方面有可能會破財。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-06 07:14:02

今（9）天就是「鬼門關」的日子，意謂著好兄弟將結束長達一個月在外趴趴走的暑假，農曆7月將告一段落。而在鬼門關後，12生肖的運勢又將如何呢？「清水孟國際塔羅」小孟老師就分析指出，鬼門關「4生肖」要小心財運跟著關，尤其是身為榜首的「屬雞人」，在創業及投資方面有可能會破財。

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▲小孟老師就分析指出，鬼門關「4生肖」要小心財運跟著關！（示意圖／取自pixabay）
▲小孟老師分析指出，鬼門關「4生肖」要小心財運跟著關！（示意圖／取自pixabay）

Top4：屬兔

屬兔的人，鬼門關後，你在學習進修方面會破財。由於你對許多課程都躍躍欲試，因此可能會花費過多金錢上課。倘若上完課你也就漸漸停擺，並沒有落實到生活當中，學費可就付諸流水了。小孟老師在此建議你，學習新事物固然是好，但還是要量力而為，找出什麼是你最需要的，一年訂一個目標就好。

Top3：屬牛

屬牛的人，鬼門關後，會因為無法拒絕他人而破財。例如：朋友約你吃飯聚會、同事找你一起團購等等。可能是你容易被他人影響，也可能是你覺得這是小錢，但積沙成塔不容小覷。小孟老師在此建議你，先訂好每月的存錢目標，領薪水時馬上把錢存起來，由於手上的現金有限，有助提升你的控管能力。

Top2：屬蛇

屬蛇的人，鬼門關後，會在飲食娛樂方面破財。可能是平常工作壓力大，讓你常常需要舒壓釋放，例如：你經常跟朋友同事聚餐、網購、按摩等等，也可能是你很懂得照顧自己，時常購買好的東西犒賞自己。小孟老師在此建議你，鬼門關後面對問題才能對症下藥，找出解決壓力的方法，才不會一直漏財唷！

Top1：屬雞

屬雞的人，鬼門關後，會在創業及投資方面破財。因此想創業當老闆的人，請你務必三思而行，謹慎做好多方的考量，例如：租金、特色性、巿場是否飽和等等。想投資的人更要小心，除非有十足的把握，否則恐怕淪為花錢買教訓。小孟老師在此建議你，鬼門關後與其拿血汗錢去賭，不如先培養你的第二專長。（編輯：許苡晴）

▲星座命理專家小孟老師。（翻攝自「小孟老師星座塔羅牌之清水孟
▲星座命理專家小孟老師。（翻攝自「小孟老師星座塔羅牌之清水孟 」臉書）
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