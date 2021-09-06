樓上沖水馬桶跟著波動？過來人揪「問題點」：花錢即解決

每個人家裡都有馬桶，不過，使用時間久了，不免會遇到堵塞、漏水等問題，而近日有網友就透露，自家住在1樓，只要樓上沖水，自家馬桶就會跟著波動，讓他相當懊惱，因此只好發文尋求網友協助，對此，不少過來人秒揪出「問題點」，直言「花錢馬上解決」。





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原PO在臉書社團「爆系知識家」貼出畫面並表示，他家一樓馬桶沖水會冒泡泡，而且如果樓上沖水，家裡的馬桶也會有所波動，他並困惑地請益大家「這情況是否要請人來抽化糞池還是馬桶堵住之類的？感謝大家幫忙。」





▲有網友透露，樓上沖水，自家馬桶就會跟著波動，讓他相當懊惱，因此只好發文求解。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）

問題一出，立刻釣出內行解答，紛紛回應「化糞池找人家來抽一抽就好了」、「趕緊立馬請專業抽化糞池的來處理，因為不知道哪一天會突然一覺醒來黃金滿屋」、「抽化糞池，而且要請民間抽，而且每池都要抽到乾乾淨淨，不然沒多久會再來。通常透天只有開一孔，第一次只抽第一池，大約3個月又來了。結果我家是4孔（暈），後面有塞住，這次開孔加內視鏡確認，花了9000，提供你參考。」「你直接請『清化糞池』的人員來清理化糞池，馬上解決你的問題。我家之前跟你一樣，後來清理完，就沒有這個問題了！價格也不貴2500～3500左右（高雄）」、「快滿了，快找人來抽！不然滿出來就...」「屎管阻塞 ，找抽水肥。」





另還有人認為，「馬桶排氣問題」、「頂樓通氣管看看是不是被塞住了？」「找水電工確認一下，因為會冒泡的原因有很多種，像是馬桶水箱有裝濾水器也會這樣，再不然就是化糞池的問題」、「對流的通氣孔阻塞」。（編輯：許苡晴）



