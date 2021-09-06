為何「兩隻腳開車」超危險？老司機怒揭5重點：別當三寶

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會開車的老司機則點出自排車「不能用兩隻腳開車」的六大重點，首先「平常大家當然都知道右腳油門，誰知道你緊急事件的時候會不會變成右腳煞車？」；再來第二「開車往前進會有慣性，就算你知道要用左腳煞車，誰知道會不會在當下因為慣性的關係，身體往前傾，右腳直接踩在油門上？」；第三「煞車是設計在中間偏右，你用左腳踩煞車會比你用右腳踩油門來得更費力，發生緊急事件的時候，如果方向盤還緊急轉向什麼的，敢保證你的身體能穩定住，讓你用左腳踩煞車？」
第四點則是，「有些人說賽車手也是用兩腳開車，賽車的煞車位置跟一般的不一樣，不用把左腳伸到右邊去踩，可以說那種車本來就是設計來兩腳開的，再加上人家是職業的，你連一般的車不能兩腳開車都不知道，根本就是三寶」；最後第五點「一腳放煞車，一腳放油門，會讓煞車很敏感，煞車燈會一直亮，這樣後面的人怎麼開車？」最後他更點出結論「請養成不踩油門的時候，腳就放在煞車上的好習慣」。
網友們看完後紛紛留言表示「搭過兩腳開車的，只能說他的車油門真的猛。踩這油門只有降速一點點，副駕嚇到拉起手煞還能往前走」、「沒事就亮剎車燈還以為有什麼路況，有夠機掰」、「兩腳就是誤踩油門的開始」、「左腳是用來固定身體的，急煞時才有力道抬回右腳去踩煞車踏板，兩腳開車重心是左傾，急煞時會左拋，兩腳一起往前踩，抽不回右腳」。（編輯：王柏文）