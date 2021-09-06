面試同公司2次過關了！人資「1舉動」藏玄機　行家秒搖頭

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▲原PO表示雖然第二次有拿到offer，不過僅是口頭上的，隨後也沒消沒息，令他錯愕。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝自pixabay）

也接到人資打電話通知錄取，拿到口頭offer，結果就沒有下文了

這很正常，因為口頭offer純粹用人單位是否想用你，但是上面到董事長之類的未必一定會簽核準