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面試同公司2次過關了！人資「1舉動」藏玄機　行家秒搖頭

▲每個人在求職過程，面試是非常重要的環節。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲每個人在求職過程，面試是非常重要的環節。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-09-06 16:07:21

每個人在求職過程，面試是非常重要的環節，不僅是自身對於公司的第一印象之外，也是公司對於你能力以及背景的相互了解，因此除了面試過程相當重要，面試過後的眉角也要多注意！近日，就有網友分享自己去面試同一間公司2次，終於在第二次過關了，不過卻遲遲沒收到「何時上班」的通知，貼文引發熱議。

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原PO在「Dcard」貼文指出「我畢業之後，心裡一直有一間A公司，希望能夠進到這A公司，當時有到A公司面試，但最後被面試官洗臉，不過隔天調整好心態後，繼續去別間公司的面試，很順利的在最後找到一份工作，而且產業走向跟A公司相同，薪資福利以差不多，運氣是真的很好。」

▲有一名女網友表示自己在面試的時候被問到「這一題」，但太過緊張，她竟直回5字，事後回想超崩潰，但貼文一出，過來人反揭關鍵。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝自pixabay）
▲原PO表示雖然第二次有拿到offer，不過僅是口頭上的，隨後也沒消沒息，令他錯愕。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝自pixabay）
「不過，事隔一陣子之後，準備想要轉換公司與跑道，所以我又重新投履歷到A公司，夢想的那間A公司，而這次第二次面試我過了！也接到人資打電話通知錄取，拿到口頭offer，結果就沒有下文了，這次跟上次的感覺不一樣，上次還知道自己需要改進什麼部分，這次完全不知道問題是什麼，真的好想要進A公司喔！」

貼文一出，網友紛紛回應「這個要打電話直接問....不要傻傻的等」、「拿到口頭offer就問爆啊！問到他們HR聽到聲音就知道是你」、「又是洗臉人，又是不給正式offer，你夢想中的公司內部做事風格是個沒禮貌的」、「給口頭offer不給明確答案的真的都很雷....」；另外也有內行人表示「這很正常，因為口頭offer純粹用人單位是否想用你，但是上面到董事長之類的未必一定會簽核準」、「上面可能卡關+1，只給口頭offer就表示他不能自己決定，需要由上級批准，再等等吧」。（編輯：張嘉哲）

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