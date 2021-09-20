憑直覺選一張塔羅牌！秒測你秋天是否有「愛情好運」降臨

時序已入秋，你是不是也想知道自己在這個秋天內，是否有愛情好運呢？對此，塔羅牌艾菲爾老師就分享了一個塔羅占卜，請從下面的牌中選一張你最有感覺的塔羅牌，就可以得知這個秋天，你的愛情運是大好還是大壞。記得也請朋友、閨蜜一起測測，看誰能夠迎向愛情好運！





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▲憑直覺選一張塔羅牌，看這個秋天你是否迎來愛情好運。（圖／翻攝自 塔羅牌艾菲爾老師 臉書粉專）

× ▲憑直覺選一張塔羅牌，看這個秋天你是否迎來愛情好運。（圖／翻攝自 塔羅牌艾菲爾老師 臉書粉專）

A、眺望遠方的女子

B、倒吊祈禱的男子





C、盤腿靜坐的女子





D、細細品酒的男子





-選好看答案-





答案A、眺望遠方的女子





錯過戀愛最佳時間，愛情好運的機會渺茫





你選擇這張塔羅牌暗示，這個秋天你的愛情能量有一點低迷，甚至錯過了告白，或是挽回對方的最佳時間。也許你現在天天都生活在痛苦與懊悔之中，由於你剛剛失去了一段甜蜜的戀情，加上誤會無法在短時間內解開，以至於現在天天都抱著痛苦的情緒入眠。其實失戀並不可怕，重要的是你要先學會愛自己，把錯誤的經驗當作是人生學習的課題，下一次就不會再重蹈覆轍。





答案B、倒吊祈禱的男子





勇敢追求和告白，仍然有機會得到愛情好運





選擇這張塔羅牌暗示，目前的愛情能量有點害羞，有點膽怯，由於你不敢在情人眼前坦白說出內心真實的感受，以至於這個秋天，洋溢在戀愛氣氛的機會有點艱難。假如你目前仍然是單身，應該思考一下，究竟是什麼原因讓你不敢主動追求對方、或向對方告白，是擔心自己無法給對方幸福嗎？還是擔心對方到底是不是心屬於你？無論你擔憂的是什麼，都應該先克服自己的恐懼，這樣你才可以享受甜蜜的愛情。





答案C、盤腿靜坐的女子





戀愛能量大好，敬請期待愛情好運





選擇這張塔羅牌暗示，目前的愛情能量持續上揚，由於彼此對感情的共鳴越來越高，可以分享生活中的感受與經驗，使得彼此的心更加靠近，不但化解了猜忌與隔閡，還有機會享受浪漫的甜蜜時光。建議你，在這個秋天，可以為情人準備一個小禮物，無論是鮮花還是巧克力，都可以讓愛情增溫，讓他知道你對他的愛是無止境的體貼與關懷。





答案D、細細品酒的男子





忘記舊愛，勇敢作自己，愛情好運還會再來





選擇這張塔羅牌暗示，目前的愛情能量持續上揚，如果期盼愛情好運更濃郁一點，你可以學習專注、專一的態度，忘記舊愛，把目前的心力和重心都投入身邊的這段感情。既然你選擇了身邊的這個情人，就應該細心呵護，因為愛情都是需要滋潤的，只有用真心澆灌，愛情才可以盛開出更美麗的花朵，你在這個秋天還是有機會享受愛情好運的。（編輯：郭佩蓉）





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