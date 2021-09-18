她問年薪百萬後「該怎規劃人生」？過來人曝3點：不容易

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全球眾多產業受到衝擊，也使就業環境更糟糕，因此在這期間能有份穩定的工作，是再好不過的了；對此，就有一名女網友表示自己已達到「年薪百萬」的境界，但不知之後人生該怎麼規劃比較好，貼文一出，掀起熱議。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「年薪百萬後 要怎麼規劃人生呢」為題發文，表示自己今年26歲，工作了第二年，這也是人生第二份工作，「很幸運的來到一個很不錯的產業，年薪破百萬」。





但原PO也想知道，在這之後該怎麼規劃才最好，她認為每個人的人生都有自己的里程碑，因此想了解有經驗的人，在年薪破百萬以後，除了繼續努力工作，不要怠惰以外，「還會有什麼其他規劃呢，有沒有什麼金錢分配的經驗」？





而她也透露自己目前單身，因此沒有考慮婚姻的部分；並表示自己有打算玩美股，但還沒正式開始研究，也有和家人一起買房子，「每個月房貸兩萬五，所以已經有花一點錢在投資房子上面了，其他的運用上，可以怎麼做更好呢」？





▲原PO表示自己年薪百萬，但不知接下來人生怎規劃比較好。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）

其中，也有一位過來人給出3點建議，其實這收入說多也不算多，進百貨公司逛一下前三樓的櫃，通常很快就覺得渾身魯味。平日的一般消費倒是想買就買，所以第一件事情是「儲蓄」，然後開始瞭解投資或投機是怎麼回事，穩定長期的投資是不容易的。





第二件事是「重新檢視自己的工作」，你的薪水與同業相比，是顯著溢價或是顯著折價？如果忽然失業，要往哪邊找下一分工作？你可以透過104或是linkedin去看，有機會的話參與面試看自己的市價，如果已經是明顯溢價，可能要更瞭解自己的職涯，陞遷與其他職場技能的發展，領薪水的人最怕碰到買方市場；第三是「檢視自己不足之處」，做對應的補償，這個看個人了」，而原PO也回應「我覺得你講的很正確～很同意你的看法」。（編輯：郭佩蓉）



