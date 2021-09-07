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前公司深夜來電想挖角！女揭「上班地點」　過來人也猶豫

▲一名女網友提到，自己半夜接到前公司的來電表示想挖角她回去，但工作地點與加薪條件曝光後讓她相當猶豫，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）
▲一名女網友提到，自己半夜接到前公司的來電表示想挖角她回去，但工作地點與加薪條件曝光後讓她相當猶豫，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-07 10:42:48

現在的公司除了在人力銀行張貼職缺之外，有時也會請專業的「獵人頭」公司找尋高階人才，尤其是當公司管理階層青黃不接時，更有機會透過相關人脈來邀請符合條件的人才，不過日前就有名網友表示，自己半夜收到前公司的「挖角訊息」，讓她相當猶豫，問題一出隨即有不少職場前輩出面給出建議。

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日前有一名網友於 PTT 女孩版上發文提到，自己凌晨接到了一通來自美國前公司的來電，接起來後才得知，對方希望她能夠回到前公司的同個職位，由於以前鬧翻的主管已經離職了，所以希望能不計先前資遣她的不愉快，能夠回鍋到前公司同一職位繼續工作。得知詳情後原PO也好奇提問「各位對回鍋前公司有什麼看法嗎？這樣我好知道該不該回去他們那邊」。

▲原PO在網路論壇《Dcard》上分享自己現在的工作壓力大想離職，卻被家人說不知足。（示意圖／翻攝自upsplash）
▲原PO半夜收到前公司的挖角來電相當猶豫。（示意圖／翻攝自upsplash）
此外，她也在留言中補充表示，儘管前公司有透露會再幫她加薪，但漲幅並不大換算新台幣僅2萬元，這就讓她更無奈表示「沒什麼動力回去」，而問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中許多人表達看法，認為工作的地點在美國，薪資漲幅僅2萬稱不上足夠，直呼「跟公司要求多加一點」、「錢一定要加！回去原來職位幹嘛？位階要加！」、「加多一點，你重新回去的成本他們也要買單吧簽證（如果還沒拿到居留）還有至少搬家跟飛回去的成本」、「加不多就沒什麼吸引人的感覺」、「一點點還是別回去了吧」。

不過，亦有許多鄉民持不同看法，直言「待在台灣能否找到相對應的工作呢？畢竟那是你熟悉的領域，趁這個機會回去也不一定不好」、「去，現在是他們求你不是你求他」、「回去，反正離職原因消失了，大大方方的回去」、「你先開你的條件，是他來求你」。（編輯：楊智傑）

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