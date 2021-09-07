影／幼兒園群聚延燒　侯友宜：5校4327名學生預防性停課

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侯友宜說，至於另外一個個案是因為有學生染疫，因此全校預防性的停課3天，這與板橋某幼兒園的群聚感染案無關；對孩子的保護一刻都不能等待，因此昨日連夜預防性停5校、4327名學生，幼兒園的染疫事件，視同Delta病毒來襲，全力備戰，這部分不容等閒視之，視同Delta變種病毒。
侯友宜表示。一圈二圈方面及第三圈調查，就是希望在第一個時間，就能做好充分迎戰的準備，所以昨日下令升為強化二級的警戒，醫院及長照、安養機構禁止探視、醫院陪病僅限一人，同時集會人數立即縮減為室內50人，室外100人，做好萬全的準備。
侯友宜呼籲，希望中央在基因定序的方面加快，因為懷疑是Delta變種病毒的入侵，以釐清是否與桃園機師的基因定序有關；並宣布餐廳內用一律取消，而面對Delta變異株要再更戒慎恐懼，更嚴格落實管控低度活動，尤其脫口罩吃飯最危險。
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