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影／幼兒園群聚延燒　侯友宜：5校4327名學生預防性停課

▲侯友宜呼籲，希望中央在基因定序的方面加快，因為懷疑是Delta變種病毒的入侵。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.07）
▲侯友宜呼籲，希望中央在基因定序的方面加快，因為懷疑是Delta變種病毒的入侵。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.07）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-07 10:59:21｜2021-09-07 12:06:51

板橋某幼兒園的群聚感染案延燒，截至目前已知15人染疫，但感染源仍在疫調中；新北市長侯友宜今（7）日表示，目前又增加2位幼童、3位家長染疫，強調這次群聚感染案，視同Delta病毒來襲，全力備戰。

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侯友宜指出，目前有182位送防疫旅館隔離採檢，目前有162位呈現陰性，其他人陸續採檢中，同時會隨疫情的變化擴大匡列、隔離相關的人，昨日連夜召開緊急應變會議，針對板橋某幼兒園群聚感染案的家、親屬，採取預防性的停課；此外，針對板橋及三重的4個學校、公托，共2252位的學生預防性停課。

侯友宜說，至於另外一個個案是因為有學生染疫，因此全校預防性的停課3天，這與板橋某幼兒園的群聚感染案無關；對孩子的保護一刻都不能等待，因此昨日連夜預防性停5校、4327名學生，幼兒園的染疫事件，視同Delta病毒來襲，全力備戰，這部分不容等閒視之，視同Delta變種病毒。

侯友宜表示。一圈二圈方面及第三圈調查，就是希望在第一個時間，就能做好充分迎戰的準備，所以昨日下令升為強化二級的警戒，醫院及長照、安養機構禁止探視、醫院陪病僅限一人，同時集會人數立即縮減為室內50人，室外100人，做好萬全的準備。

侯友宜呼籲，希望中央在基因定序的方面加快，因為懷疑是Delta變種病毒的入侵，以釐清是否與桃園機師的基因定序有關；並宣布餐廳內用一律取消，而面對Delta變異株要再更戒慎恐懼，更嚴格落實管控低度活動，尤其脫口罩吃飯最危險。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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