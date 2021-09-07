超商取貨客「喊1句」尷尬了！賣家心態曝光　全場秒認同

網路購物十分便利，民眾僅需在家動動手指上網，就可以將想要的商品宅配到家或至超商取貨，再加上台灣便利商店林立，走沒幾步路就可見便利商店的蹤影，因此超商取貨的功能更是普及。不過日前就有名曾在超商工作的打工族表示，自己曾遇過有賣家和買家意外在同間超商內碰見，場面尷尬同時也釣出不少賣家出面吐露心聲。

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對不少熱愛網購功能的小資族來說，有時候省下一筆超商店取的運費可是相當重要，為了「湊免運」往往會多買幾項商品或把握優惠時機，但要是發現網購賣家「出貨地點」根本就在自家附近超商，還得額外付一筆運費，對買家客人來說恐怕心裡會有些不平衡！

▲不少民眾會利用超商取貨功能，不只鄰近住家又能隨時取貨，唯一小缺點就是得自行負擔運費。（示意圖／NOWnews資料照片）

日前就有名超商店員表示，因為自己打工的超商有一名常常來寄貨的賣家，儘管每次都是拿7、80個貨來寄，但賣家也相當體諒店員，看到有客人總是客氣要原PO先幫客人結帳，晚點再來處理寄貨事宜。沒想到某次賣家同樣帶著大批貨要寄件時，有另一名客人走進超商要取貨，沒想到恰好是該名賣家所寄出的貨物，更喊了一句「欸！這不是我的貨嗎」，這才發現原來該名買家客人白白花了運費，讓貨物從住家附近超商送到物流中心，再從物流中心送回住家附近的超商。

▲有賣家在超商寄貨時恰好碰上買家，超商店員目睹「害買家多付一筆運費」現場後表示氣氛有些尷尬。（圖／翻攝爆料公社）

由於不少網購店家會視寄件位置決定是否面交，像這樣同地點寄送的情況就讓原PO表示「場面頓時有點尷尬起來了」，對此，不少有著類似經驗的網友也表示「我遇過，收到包裹才發現在同一家超商出的貨」、「這賣家太忙了，沒有比對買家就住在附近」、「用網購店到店系統，沒有顯示買家地址吧」、「以前遇到，買網購，結果賣家住我家樓上」、「每天包裝七八十個包裹，其實也不一定有心力去看每個收件店了吧」。

不過也有賣家解釋自己習慣一律寄店到店的原因引發不少共鳴，其中就有許多賣家抱怨「面交麻煩，80%的台灣人都會遲到，然後毫無同理心」、「我就很討厭面交啊！遇到那種面交時又在殺價，不然就是時間很難配合的很麻煩」、「討厭面交+1」、「對買家來說省運費 但對大銷售額賣家來說，單一出貨方式能獲得更大利益」。（編輯：楊智傑）