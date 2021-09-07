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謝金燕突脫口「我戀愛了」　近照又讓人認不出來

▲謝金燕容貌變化再度成為焦點。（圖／謝金燕臉書）
▲謝金燕容貌變化再度成為焦點。（圖／謝金燕臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-09-07 12:47:45｜2021-09-07 12:53:20

46歲百變歌后謝金燕（姐姐）原定10月在高雄舉辦「TURN口罩世界巡迴演唱會」，無奈因疫情延到明年，已經半個多月沒更新社群網站的她，昨（6日）突然PO出一系列近照，許多網友直呼認不出來，連本人都說：「這誰呀？」

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▲謝金燕轉型後風格大變。（圖／謝金燕臉書）
▲▼謝金燕轉型後風格大變。（圖／謝金燕臉書、開麗娛樂提供）
▲謝金燕將要在明年1月登上台北小巨蛋舉辦「謝金燕2021
照片中，謝金燕頂著齊瀏海、髮尾挑染的長直髮，戴瞳孔放大片，濃妝豔抹，身穿西裝外套內搭小可愛，露出一小截蠻腰和馬甲線，配文寫下：「這誰呀...這髮型...愛了，應該說...我戀愛了！當蘭（然）...妝美就不用多說了！」相當中意自己的新造型。

▲（圖／謝金燕臉書）
▲▼謝金燕近照曝光。（圖／謝金燕臉書）
▲▼（圖／謝金燕臉書）
貼文發布後，侯佩岑、安心亞、佩甄、高宇蓁等人都留言稱讚，然而，不少粉絲認不出偶像，「以前的妳就很美了！超好認，有獨一無二的臉孔，現在說真的認不出是誰」、「沒有標記謝金燕還真不知道是謝金燕」、「說真的完全看不出來是誰，但是好看」、「為什麼我都認不出來了，跟以前長得不一樣，雖然現在也很美，但是我還是喜歡以前的樣子」！

事實上，謝金燕整容一事傳了好多年，甚至演變成網路霸凌，本人去年公開回擊質疑的酸民：「你有膽傳自己的照片跟自我介紹，讓大家知道你是誰，我就把所有真相告訴你，別再讓網路霸凌扭曲心態影響了你的美好人生！」

經紀人球球也強調，謝金燕全臉無動刀，唯一一道跨越鼻梁的傷口是當年車禍受重傷所致，「那是一輩子的傷痕，謝謝大家關心，姐姐會跟這傷痛共體共榮一生一世！」（編輯：楊穎軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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