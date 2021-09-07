結帳先畫卡！吃鹹酥雞得「電腦閱卷」　網狂抖：像等放榜

「鹽酥雞」是讓台灣最著名的小吃宵夜，金黃酥脆再加上品項多元，深受不少民眾喜愛，更是許多人的宵夜首選，不過日前就有網友發現，自家附近的鹽酥雞店菜單竟然和考試用的「答案卡」相似，讓她的點餐過程就像大考時作答一樣緊張，畫面曝光後也讓網友笑翻，直呼等炸好的心情「就好像在等放榜」。

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日前一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文表示，自己先前到住家附近的鹹酥雞店購買炸物，沒想到用來畫記餐點的菜單竟然長的和大考時用來畫記作答的「電腦測驗卡」類似，客人只要在想點的食物旁的「份數」欄位畫記，老闆就會「電腦閱卷」來算價錢和備餐，照片曝光後也釣出網友笑回「之前去買，印象中真的是這樣」、「沒有錯他就是用機器判讀菜單」。

▲菜單曝光讓不少網友都直喊緊張了起來。（圖／取自臉書社團「路上觀察學院」）

而原PO也幽默表示自己明明是來買個炸物，卻備考試的緊張氣氛喚醒回憶，更歪樓提醒其他網友們檢查准考證「請帶2B鉛筆應試」、「各位同學還有最後10分鐘！請注意時間！」，不少民眾看到也笑稱當年的壓力大的考試生活又歷歷在目「點個餐也有升學壓力」、「煩，看到這個，肚子在滾是正常的嗎？」、「結帳都很緊張，好像在等放榜」。

但也有網友被這個逗趣的方式吸引，留言表示「完蛋！我緊張到每題都填了」、「繳卷之前確認一下每題都有寫到」、「交卷前檢查仔細，每格都要畫到」、「之前第一次買我也很焦慮要不要塗黑，結果室友搶過去打勾完就送出去了」、「有點強迫症想每格都塗黑」、「這個考試我一定全對」、「好想知道畫完卡之後，老闆是不是會用讀卡機跟POS機印出點菜單啊」。（編輯：楊智傑）