推銷電話狂打來！他實測超有感　網曝主因：和實聯制無關

台灣5月起爆發疫情，出入各大醫院、超商或店家都得落實簡訊實聯制協助疫調，僅需短短幾秒就可以成功登記個人資料，不過面對近日Delta變種病毒與中秋連假種種因素，簡訊實聯制還是不可忘了掃。然而日前卻有網友發現，實施簡訊實聯制後，自己卻常收到「推銷電話」，話題曝光後引來不少討論，也有內行網友點出關鍵因素。

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這名網友就在PTT發文表示，由於疫情期間全台實施簡訊實聯制，自己平常會用的2支手機就普遍拿來交替使用，除了一支私人用外，另一支當成工作機較常帶出門，平時也會利用這台工作機來掃描實聯制。不過疫情期間下來，他發現工作機開始不斷接到推銷電話，「一天會接到大概2~4通推銷電話」，換留私人機號碼後也開始收到類似簡訊，這就讓他相當擔心號碼是否外流被當作投資、車貸等推銷目標。

▲有網友抱怨疫情期間收到許多推銷、貸款的電話或簡訊。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

文章曝光後也掀起不少網友頗有同感，紛紛感嘆近日收到的推銷簡訊、電話數量變多了，「有感+1，一堆地下投資公司、廣告、一接就掛」、「我覺得推銷簡訊跟電話真的有變多」、「股票明牌簡訊一堆 還有直接打來邀請加入炒股群的」；但也有知情網友點出真相，解釋近日大家有感的「推銷電話」變多其實並非電話號碼外流，而是受疫情影響，民眾貸款需求增加和無法面對面推銷只能改為線上形式，種種因素才會導致眾人特別有感，「

」、「

」、「

」。

事實上，簡訊實聯制從開始使用後就不斷有人擔心資安疑慮，然而該系統資料其實分別由「商家」、「電信業者」、「政府」共同儲存，在分權處理的設計下，就算得到任何一方的資訊也無法確切得知號碼主人的消費足跡，相關資訊也僅會保留28天。

▲指揮中心六月時就公布簡訊實聯制運用的合法性等。（圖／指揮中心提供）

此外，民眾除了能夠下載通知使用者外偵測和封鎖垃圾來電的第三方app外，不論是安卓跟IOS都有內建封鎖功能，iPhone用戶只要更新到 iOS 13 或以上版本，就可以開啟

「將未知的來電設為靜音」

功能，避免接到陌生人的來電。

安卓用戶也可以選擇要封鎖「無顯示號碼」或「指定號碼」

，兩個系統的操作方式皆是進入手機內建的【設定】→【電話】中，就能選擇開啟將未知或無顯示號碼靜音封鎖的功能。（編輯：楊智傑）