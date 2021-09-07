40歲還能進台積電？過來人揭真相：「這年齡」是分水嶺
不少人都夢想能夠擁有一份高薪且穩定的工作，其中有著「護國神山」之稱的台積電，亦是求職者們的首選之一。不過，就有一名網友好奇詢問「台積電作業員收四十歲以上的嗎？」而引來過來人曝光經歷。
編輯中心/綜合報導
2021-09-07 18:34:52
原PO於PTT上發文，表示最近台積電不斷傳出要建新廠的消息，讓他著急詢問「那作業員會不會不夠用？想說四十歲想去台GG生產線當作業員，這樣的年齡會太高嗎」。
問題一曝光，就釣出一名網友回文解釋，表示自己今年才剛內推35歲的男性朋友，但面試完過了一個多月還是無聲卡，「另外我們站有一個男的34歲面試三次才進來，我覺得基本上30歲是一個分水嶺，20幾歲如果筆試有過，面試就看穩定度，進來的機率都很大，差別就是看塞在哪裡而已！」
他坦言，若年齡是3字頭的話可能得碰運氣，「尤其男生更不容易，4字頭....近兩年我還真沒看過，另外不是國立就會優先錄取，因為怕你資歷太好看進來過過水就離職」。
不過，仍有人力挺原PO可以嘗試看看，直言「只要肯配合輪班就可以」、「其實GG現在超缺人，去應徵就對了」、「看你輪班輪不輪得動」、「可以吧，一般工廠產線一堆歐巴桑」、「42歲剛上神山工程師，給你參考」。（編輯：陳雅雲）