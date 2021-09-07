25歲男「存款2萬」能撐多久？眾一看全愣：撐到財富自由
對於剛出社會三五年的年輕人來說，存到「第一桶金」並非那麼的容易，但身上最好還是有些存款，以備不時之需。就有位男網友詢問大家，「2萬存款還能生存多久？」但他透露自身狀況後卻讓網友傻了，更有人直呼「勝過百萬年薪！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-07 20:26:07
原PO在Dcard發文，透露自己目前住家裡，三餐家裡準備，但有時也會自己解決。請教網友們，「在不用負擔水電等等費用的情況下，只剩下2萬存款還能生存多久？」最後更猶豫表示，「該開始找工作了嗎...」
而原PO更在留言處補充說明，「我沒有手機、國民年金不用繳、也沒有雜費、沒保險、繳健保而已」。尤其沒有手機讓大家十分驚訝，住在家裡又低物慾，讓不少網友認為，「三餐家裡準備還不用付房租水電，沒有額外物慾的話，兩萬可以用到天長地久吧」、「吃家裡住家裡，什麼都不用付，兩萬根本花不到」、「住吃喝都在家裡的話，不要出門就不會花到錢」、「跟你講，住家裡勝過百萬年薪」、「爸媽有錢可以撐到繼承家業財富自由」。
但也有許多網友建議，「你覺得能撐多久？不如現在就去找工作」、「有收入總比沒有來得好」、「早點找工作吧，不要讓爸媽擔心」、「抱歉講個悲觀的，等你沒錢的時候，可能連工作都還沒找到，現在找差不多」。（編輯：倪浩軒）