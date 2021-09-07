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大學榜單驚見「打ＯＯＯ命」！釣出本尊秒解惑：長知識了

▲有網友在榜單上意外發現相當獨特的名字。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
▲有網友在榜單上意外發現相當獨特的名字。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-09-07 22:14:54｜2021-09-07 22:45:00

一般民眾的姓名大多約為2-4字，不過近日就有一名網友發現特殊情況，表示在看大學錄取名單時，意外看見有位同學名叫「打ＯＯＯ命」，讓他震驚詢問「有剛好同屆錄取的同學嗎？我好想知道他的全名啊」，結果竟真的釣出本尊解答真相，讓不少人大喊「長知識了！」

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原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上貼出一張某大學的錄取榜單，沒想到卻意外發現有位同學姓名叫做「打ＯＯＯ命」，看見如此獨特的名字，便讓他震驚詢問「有剛好同屆錄取的同學嗎？我好想知道他的全名啊～～～～～～」

▲有網友在榜單上意外發現相當獨特的名字。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
▲有網友在榜單上意外發現相當獨特的名字。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
貼文一曝光，瞬間就引起不少網友開始造樣造句，「打死不償命」、「打令救一命」、「打算不要命」、「打遊戲的命」、「打我要你命」、「打造新生命」、「打電話救命」、「打地鼠的命」。

驚人的是，留言中就釣出該名女同學現身解釋，表示其實這是泰雅族名的音譯名稱，前2字為名字，後2字則是爸爸的名字，中間則是間隔符號。據了解，泰雅族原則上是親子連名制，一般會在名字後面連上父親的名字，少數狀況也會改連母親名字。

▲本人也跳出來解答真相。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
▲本人也跳出來解答真相。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
對於名字突然爆紅，她也搞笑回應「因為我家人突然傳給我這個，我才發現原來我很莫名的上來了」，許多人明白真相後，亦紛紛大讚直呼「原住民的名字真的好酷⋯長得也挺漂亮的」、「原來是原住民的名字，長知識了耶」。（編輯：陳雅雲）

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