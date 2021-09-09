「台灣感謝日本」上衣爆紅　台灣設計師驚喜時尚藏洋蔥

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲此件T恤僅為了向日本表達謝意，同時讓世界看見台灣，目前尚無販售此上衣。(圖/擷取自Seivson/Instagram)

Seivson為南韓藝人宋米秦和設計師申子芹共同創辦，名字由來為結合法文的「我們」(代表她們兩人)一字和「生活」，打造出紅遍國際的時尚品牌。